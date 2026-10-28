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México

El 'golpe invisible' al Cártel de Sinaloa: la caída de “Chuy Peñuelas” debilita finanzas de la organización

El hombre era señalado por autoridades estadounidenses como una pieza clave en el blanqueo de fondos del Cártel de Sinaloa.
mié 28 octubre 2026 04:29 PM
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En la imagen se ve a Chuy Peñuelas en su ficha de búsqueda, junto a un operativo militar.
Chuy Peñuelas fue sancionado por autoridades de Estados Unidos en mayo de este año. (Foto optimizada con IA a partir de la ficha de búsqueda de Chuy Peñuelas. )

La muerte de Jesús González Peñuelas, conocido como “Chuy Peñuelas”, presunto operador del Cártel de Guasave, representa un golpe contra las finanzas del Cártel de Sinaloa, pues el hombre era señalado por Estados Unidos como clave para el blanqueo de fondos de la organización fundada por Ismael Zambada García, “El Mayo”, y Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” .

González Peñuelas perdió la vida durante un operativo de la Secretaría de la Marina (Semar) en Sinaloa, de acuerdo con información de autoridades federales.

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¿Quién era

“Chuy Peñuelas”?

Su muerte ocurre mientras las dos facciones más importantes del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, mantienen una guerra por el control del liderazgo del grupo criminal, tras la captura en Estados Unidos de Ismael Zambada.

En mayo de este mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de una docena de individuos y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre las personas destacó a González Peñuelas.

El Gobierno de Donald Trump indicó en ese momento que Jesús González Peñuelas era un fugitivo de la justicia y dirigía una organización de larga trayectoria dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y al blanqueo de fondos para el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos califica al Cártel de Sinaloa como una violenta organización terrorista extranjera (FTO), “responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito traficado hacia Estados Unidos que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año”.

Traficante de fentanilo

Jesús González Peñuelas era responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007 y también era un importante distribuidor de cocaína y fentanilo.

El narcotraficante mexicano fue imputado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en 2017 y por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado en 2018 por cargos de tráfico internacional de drogas.

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En enero de 2024, la DEA ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o condena de González Peñuelas. Poco después, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa similar.

El Cártel de Guasave es considerado una célula del Cártel de Sinaloa. Opera principalmente en Sinaloa, con células de distribución estadounidenses en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.

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Tags

Narcotráfico Ismael 'El Mayo' Zambada Joaquín Guzmán Loera

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