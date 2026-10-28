El 'golpe invisible' al Cártel de Sinaloa: la caída de “Chuy Peñuelas” debilita finanzas de la organización

¿Quién era

“Chuy Peñuelas”?

Su muerte ocurre mientras las dos facciones más importantes del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, mantienen una guerra por el control del liderazgo del grupo criminal, tras la captura en Estados Unidos de Ismael Zambada.

En mayo de este mismo año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a más de una docena de individuos y entidades vinculadas al Cártel de Sinaloa. Entre las personas destacó a González Peñuelas.

El Gobierno de Donald Trump indicó en ese momento que Jesús González Peñuelas era un fugitivo de la justicia y dirigía una organización de larga trayectoria dedicada al tráfico de drogas ilícitas hacia Estados Unidos y al blanqueo de fondos para el Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos califica al Cártel de Sinaloa como una violenta organización terrorista extranjera (FTO), “responsable de una parte significativa del fentanilo ilícito traficado hacia Estados Unidos que mata a decenas de miles de estadounidenses cada año”.

Traficante de fentanilo

Jesús González Peñuelas era responsable de la producción y distribución de metanfetamina y heroína en Estados Unidos desde 2007 y también era un importante distribuidor de cocaína y fentanilo.

El narcotraficante mexicano fue imputado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California en 2017 y por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Colorado en 2018 por cargos de tráfico internacional de drogas.