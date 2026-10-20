¿Cuánto tiene de almacenamiento el Sistema Cutzamala?

De acuerdo con el más reciente reporte del 19 de octubre de 2026 de la Conagua, se tienen los siguientes datos:

La presa Villa Victoria tiene 162 millones de metros cúbicos, lo que representa 87.58%.

La presa El Bosque tiene 199 millones de metros cúbicos lo que representa 98.69%.

La presa Valle de Bravo tiene 374 millones de metros cúbicos lo que representa 94.94%.

El almacenamiento total del Sistema Cutzamala es de 736,866,000 m3, lo que representa 94.17% de llenado.

¿Qué pasaría si se llena el Cutzamala?

Este panorama fue explicado por Jazmín Téllez Díaz, especialista en ingeniería hidráulica de la Universidad La Salle, en noviembre de 2025, cuando el Sistema Cutzamala alcanzó el 97.40% de su capacidad de almacenamiento.

La ingeniera explicó que en caso de que se llegue al 100% de almacenamiento, empezaría a funcionar el vertedor de descarga libre hacia zonas donde hay ríos, es decir, que no cuenta con algún tipo de compuerta.

“ No se va a desbordar, ya que la presa tiene una altura mayor a lo que todos conocemos como presa, y que en sí es la cortina. La presa es un conjunto de obras, de estructuras y la cortina, es la más alta, en cuanto el agua llega al nivel del vertedor se empieza a vaciar y no va a pasar por encima de la presa nunca”, detalló en ese momento la especialista en entrevista con Expansión.

Agregó que en caso de que comience a bajar el agua a través de los vertederos, aumentará el cauce de los ríos, y si hay asentamientos o viviendas, las autoridades de Protección Civil sí deben estar alertas para a su vez, avisar a las personas y no ponerlas en riesgo.