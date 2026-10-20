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¿Qué pasaría si el Cutzamala se llena? Esto ocurriría con el agua que abastece al Valle de México

Las recientes lluvias han ayudado a que los niveles del sistema que abastece de agua potable al Valle de México no disminuyan; qué pasaría en caso de que se llegue al 100%.
mar 20 octubre 2026 04:14 PM
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Un cuerpo de agua a cielo abierto; a las orillas hay árboles y una infraestructura en color blanco y azul.jpg
Parte de la infraestructura del Sistema Cutzamala que a lo largo de este 2026 ha tenido buenos niveles de almacenamiento derivado de diversos factores, entre éstos, la temporada de lluvias.
(Foto: Crisanta Espinosa / Cuartoscuro / IA Chat GPT)

Los niveles de almacenamiento en el Sistema Cutzamala se han mantenido por arriba de la media durante este 2026, incluso, en enero las presas en su conjunto presentaron un 87.48%, lo que representa niveles históricos en los seis recientes años.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra todos los días los niveles de almacenamiento en las presas, lo que ofrece un panorama del comportamiento en el almacenaje de este sistema que abastece de agua potable a los habitantes del Valle de México y que en marzo de 2023 llegó a presentar niveles críticos al estar debajo del 50%.

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¿Cuánto tiene de almacenamiento el Sistema Cutzamala?

De acuerdo con el más reciente reporte del 19 de octubre de 2026 de la Conagua, se tienen los siguientes datos:

La presa Villa Victoria tiene 162 millones de metros cúbicos, lo que representa 87.58%.

La presa El Bosque tiene 199 millones de metros cúbicos lo que representa 98.69%.

La presa Valle de Bravo tiene 374 millones de metros cúbicos lo que representa 94.94%.

El almacenamiento total del Sistema Cutzamala es de 736,866,000 m3, lo que representa 94.17% de llenado.

¿Qué pasaría si se llena el Cutzamala?

Este panorama fue explicado por Jazmín Téllez Díaz, especialista en ingeniería hidráulica de la Universidad La Salle, en noviembre de 2025, cuando el Sistema Cutzamala alcanzó el 97.40% de su capacidad de almacenamiento.

La ingeniera explicó que en caso de que se llegue al 100% de almacenamiento, empezaría a funcionar el vertedor de descarga libre hacia zonas donde hay ríos, es decir, que no cuenta con algún tipo de compuerta.

No se va a desbordar, ya que la presa tiene una altura mayor a lo que todos conocemos como presa, y que en sí es la cortina. La presa es un conjunto de obras, de estructuras y la cortina, es la más alta, en cuanto el agua llega al nivel del vertedor se empieza a vaciar y no va a pasar por encima de la presa nunca”, detalló en ese momento la especialista en entrevista con Expansión.

Agregó que en caso de que comience a bajar el agua a través de los vertederos, aumentará el cauce de los ríos, y si hay asentamientos o viviendas, las autoridades de Protección Civil sí deben estar alertas para a su vez, avisar a las personas y no ponerlas en riesgo.

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El mismo cuestionamiento se le realizó a la directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), Citlalli Peraza Camacho durante una entrevista con Expansión en julio pasado .

“En caso de que se llegue al 100% que de acuerdo a la reciente proyección no se llegaría a pesar de la temporada de lluvias, hay dos alternativas: dotar de más agua al Valle de México o desfogar hacia algunas de las hidroeléctricas de CFE que se encuentran debajo de las presas, para después llegar al Río Cutzamala que es un afluente del Río Balsas para finalmente desembocar al Océano Pacífico”, explicó Peraza Camacho.

La Conagua por cuestión de seguridad no puede permitir que llegue al 100%, el año pasado es lo que hicimos
Citallli E. Peraza Camacho, titular del OCAVM

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Las lluvias influyen en el almacenamiento del Cutzamala

En julio de este 2026, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, informó que a partir de ese mes se preveía que las lluvias se mantuvieran cerca o por debajo de la climatología en varias regiones de México, lo cual es consistente con el establecimiento del fenómeno conocido como "El Niño", afectando especialmente regiones del noreste, centro, oriente, sur y sureste del país.

Los efectos más visibles de “El Niño” se observa en los patrones de lluvias y temperatura en el país , dependiendo de su intensidad:

El Niño Débil: Podría generar condiciones húmedas en el centro y sur del país durante el otoño e invierno, mientras que el norte permanecería con lluvias normales o por debajo del promedio.

El Niño Moderado: Suele traer veranos húmedos en el noreste, centro y sur, pero condiciones secas en la Península de Yucatán.

El Niño Intenso o Súper Niño: Es el escenario más crítico, ya que suele provocar sequías intensas en la mayor parte del territorio nacional, especialmente durante los meses de verano y otoño.

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Sin embargo, para noviembre, el SMN pronostica lluvias por arriba del promedio en el centro-norte y noreste de México por lo que las lluvias podrían prolongarse rumbo a fin de año, lo que influye en el llenado del almacenamiento de las presas del Cutzamala.

La extensión de la temporada de lluvias puede ocurrir por la llegada de frentes fríos y por su interacción con la humedad en el territorio.

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agua Lluvias

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