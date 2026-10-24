Metrópoli Esponja: la estrategia para asegurar el suministro de agua para 22 millones de personas en el Valle de México

“Se trata de una condición derivada de la sobreexplotación sistemática de los acuíferos, la pérdida de capacidad de recarga natural, la degradación de ecosistemas asociados al agua y un modelo de gestión fragmentado que no responde a la escala metropolitana de la cuenca”, advierte el proyecto.

En el Valle de México se consumen 88 metros cúbicos de agua por segundo, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Se traducen en 7,603 millones 200,000 litros de agua cada día, igual a llenar con agua 5.8 veces el Estadio Azteca o 18.5 veces el Lago Mayor del Bosque de Chapultepec.



El sistema de acuíferos y cuerpos de agua padece un estrés hídrico severo, alcanzando una demanda del 128.6% en 2023, por lo que la exigencia de agua supera la disponibilidad renovable, advierte el Programa Metropolitano.

Para reducir el riesgo ante la sobreexplotación del agua subterránea y la dependencia de fuentes externas como el Sistema Lerma-Cutzamala, se propone el programa Metrópoli Esponja, con el objetivo de coordinar acciones entre 84 municipios y alcaldías de cuatro entidades: Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Si bien incluye el mantenimiento y conservación del propio Sistema Cutzamala, suma obras para captar, infiltrar, almacenar y regular el agua en la cuenca, así como la conservación y restauración de los ecosistemas como el Bosque de Agua, humedales, barrancas y suelos de conservación.