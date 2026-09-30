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México

El Cutzamala sigue dando buenas noticias y se acerca al 100% de agua que necesitan la CDMX y el Edomex

Los niveles de las presas que conforman esta obra hidráulica que abastece de agua potable a los habitantes del Valle de México se encuentran en niveles óptimos.
mié 30 septiembre 2026 08:49 AM
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Un cuerpo de agua rodeada de tres montañas de color verde bajo un cielo con nubes blancas.jpg
La imagen corresponde a octubre de 2025 en donde se observa la Presa Valle de Bravo, parte del Sistema Cutzamala, que recuperó sus niveles debido a las lluvias y que le permitió alcanzar 93.31% de su capacidad. (Foto: Crisanta Espinosa/Cuartoscuro)

Las recientes lluvias han beneficiado a las presas que conforman al Sistema Cutzamala, que regresó a los niveles de almacenamiento de inicios de año, por lo que se consideran óptimos para el abastecimiento de agua potable a los habitantes del Valle de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) registra todos los días los niveles de almacenamiento en las presas, lo que ofrece un panorama del comportamiento en el almacenaje de este sistema que ha llegado a presentar niveles críticos al estar debajo del 50% hace más de tres años, en marzo de 2023.

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¿Cuánto tiene de almacenamiento el sistema Cutzamala?

Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 28 de septiembre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene más de 155 millones de metros cúbicos, lo que representa 83.88%

La presa El Bosque tiene más de 174 millones de metros cúbicos lo que representa 86.26%

La presa Valle de Bravo tiene más de 352 millones de metros cúbicos lo que representa 89.46%.

En total, hay un almacenamiento de 683,197,000 metros cúbicos, lo que representa 87.31% hasta esa fecha de septiembre. En tanto, en agosto cerró con un total de 81.05%.

Estos datos muestran una tendencia al alza en septiembre que probablemente supere los niveles que se registraron en enero de este 2026, derivado de que las lluvias siguen en la mayor parte del país.

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¿Qué presas conforman al Sistema Cutzamala?

El agua que se almacena y distribuye desde esta obra hidráulica hacia el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.

Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.

Sistema Cutzamala

Almacenamiento mensual histórico (%)

Crítico (25%)
Bajo (50%)
Medio (75%)
Óptimo

Agosto 81.05%

Julio 73.64%

Junio 69.51%

Mayo 67.83%

Abril 51.98%

Marzo 76.72%

Febrero 83.20%

Enero 87.48%

Fuente: Conagua

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¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

Se prevé que la temporada de lluvias se extienda por dos meses más, es decir, a finales de noviembre.

En el reporte extendido desde el jueves 1 al sábado 3 de octubre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que diversos fenómenos meteorológicos como el huracán categoría 1 Rachel, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, entre otras, prevé lluvias intensas en Jalisco, lluvias muy fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur. También se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de estas entidades.

Respecto a Michoacán y Estado de México que son los lugares en donde se encuentran las presas del Sistema Cutzamala el pronóstico detalla que habrá lluvias muy fuertes, de acuerdo con el SMN .

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Además, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noreste y oriente de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán.

En tanto, en la CDMX, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se prevén lluvias, granizo y vientos de hasta 50 kilómetros por hora a partir del miércoles 30 de septiembre y se extenderá hasta el lunes 5 de octubre de 2026 .

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agua Comisión Nacional del Agua

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