El Cutzamala sigue dando buenas noticias y se acerca al 100% de agua que necesitan la CDMX y el Edomex

¿Qué presas conforman al Sistema Cutzamala?

El agua que se almacena y distribuye desde esta obra hidráulica hacia el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.

Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.

Sistema Cutzamala Almacenamiento mensual histórico (%) Crítico (25%) Bajo (50%) Medio (75%) Óptimo Agosto 81.05% Julio 73.64% Junio 69.51% Mayo 67.83% Abril 51.98% Marzo 76.72% Febrero 83.20% Enero 87.48%

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

Se prevé que la temporada de lluvias se extienda por dos meses más, es decir, a finales de noviembre.

En el reporte extendido desde el jueves 1 al sábado 3 de octubre del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que diversos fenómenos meteorológicos como el huracán categoría 1 Rachel, el monzón mexicano, circulaciones ciclónicas, entre otras, prevé lluvias intensas en Jalisco, lluvias muy fuertes en Nayarit, Colima y Michoacán, además de lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur. También se prevén fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de estas entidades.

Respecto a Michoacán y Estado de México que son los lugares en donde se encuentran las presas del Sistema Cutzamala el pronóstico detalla que habrá lluvias muy fuertes, de acuerdo con el SMN .