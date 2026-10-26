Paro nacional de transportistas hoy, 26 de octubre: dónde hay cierre de carreteras y afectaciones

El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, informó que el sector del autotransporte recibe apoyos de paquetes fiscales y vamos a seguir apoyando porque representa una palanca en los precios y la economía.

El pago de peaje para empresas de autotransporte es un costo y por lo tanto se reduce de sus ingresos. En 2002 se le dio un doble beneficio, los peajes son acreditados para el pago del ISR, por lo que tiene un doble beneficio; en ese año todas las empresas fueron beneficiadas; sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en un abuso hasta llegar al 0.4% del Producto Interno Bruto.

Ante ello, el Gobierno federal limitó en 2019 un tope de hasta 300 mdp para las empresas que estaban por debajo de este umbral se mantiene este beneficio, y debido a que en los recientes seis años, el estímulo ha crecido más de cinco veces.

“Aquellas empresas que verdaderamente lo necesitan y que tiene hasta 250 millones de pesos, van a seguir gozando de este beneficio”, explicó el secretario de Hacienda.

