La temporada de lluvias sigue en la mayor parte del país, algo que ha beneficiado a las presas del Sistema Cutzamala que abastece de agua potable a los habitantes del Valle de México. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) hace un seguimiento diario del porcentaje y los millones de metros cúbicos, y por lo que respecta a lo que va de septiembre, los datos revelan que van dos meses consecutivos en los que supera el 80% de almacenamiento.
El Cutzamala cambia tras las fuertes lluvias y así llega su almacenamiento a finales de septiembre
¿Cuánto tiene de almacenamiento el sistema Cutzamala?
Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 17 de septiembre de 2026, y están de la siguiente manera:
La presa Villa Victoria tiene 154 millones de metros cúbicos, lo que representa 83.29%
La presa El Bosque tiene 164 millones de metros cúbicos lo que representa 81.30%
La presa Valle de Bravo tiene 348 millones de metros cúbicos lo que representa 88.28%.
En total, hay un almacenamiento de 667,404,000 metros cúbicos, lo que representa 85.29% hasta esa fecha de septiembre. En tanto, en agosto cerró con un total de 81.05%.
Sistema Cutzamala
Almacenamiento mensual histórico (%)
¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?
El agua que se almacena y distribuye desde esta obra hidráulica hacia el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.
En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.
Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.
¿Seguirán las lluvias?
Actualmente, el huracán de categoría 1 Polo se desplaza frente a las costas del Pacífico Central Mexicano, por lo que en conjunto con otros fenómenos meteorológicos provocarán lluvias de diferentes intensidades en la mayor parte de la República.
De acuerdo con el reporte extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) su circulación aunada a la aproximación de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en los estados del occidente y sur del país, además de reforzar la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el centro del territorio nacional. A su vez, se prevén vientos fuertes y oleaje elevado en las costas del Pacífico Central Mexicano.
El organismo dependiente de la Conagua detalló que en los estados de México y Michoacán tienen un pronóstico de lluvias fuertes, mientras que en la CDMX se prevé para el miércoles lluvias fuertes y entre el jueves y viernes, chubascos.
Actualmente, el Cutzamala aporta el 25% del agua que consume el Valle de México (15 de los 60 m³/s totales requeridos), beneficiando directamente a 5 millones de habitantes en 14 alcaldías de la capital y 15 municipios mexiquenses.