El Cutzamala cambia tras las fuertes lluvias y así llega su almacenamiento a finales de septiembre

¿Cuánto tiene de almacenamiento el sistema Cutzamala?

Los más recientes indicadores de este sistema corresponden al 17 de septiembre de 2026, y están de la siguiente manera:

La presa Villa Victoria tiene 154 millones de metros cúbicos, lo que representa 83.29%

La presa El Bosque tiene 164 millones de metros cúbicos lo que representa 81.30%

La presa Valle de Bravo tiene 348 millones de metros cúbicos lo que representa 88.28%.

En total, hay un almacenamiento de 667,404,000 metros cúbicos, lo que representa 85.29% hasta esa fecha de septiembre. En tanto, en agosto cerró con un total de 81.05%.

Sistema Cutzamala Almacenamiento mensual histórico (%) Crítico (25%) Bajo (50%) Medio (75%) Óptimo Agosto 81.05% Julio 73.64% Junio 69.51% Mayo 67.83% Abril 51.98% Marzo 76.72% Febrero 83.20% Enero 87.48%

¿Cómo se conforma el Sistema Cutzamala?

El agua que se almacena y distribuye desde esta obra hidráulica hacia el Valle de México proviene de la cuenca alta del río Cutzamala, a través de siete presas distribuidas en Michoacán y el Estado de México.

En Michoacán se localizan Tuxpan y El Bosque. En Edomex están Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo. Estas presas forman un sistema que permite abastecer a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las presas se dividen en dos tipos: de almacenamiento (Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines) y derivadoras (El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo). Además, el sistema cuenta con seis macroplantas de bombeo, 205.7 kilómetros de tuberías, 72.55 kilómetros de canales abiertos y 44 kilómetros de túneles.