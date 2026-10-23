"Yo no pacté con Sheinbaum ni acusé al exfiscal César Jaúregui", dice Maru Campos

"Esto que se cuenta ahorita por parte de la presidenta (...) hay verdades y hay cosas que no son verdades", dijo.

La mandataria panista afirmó que en el encuentro que sostuvieron el pasado 19 de septiembre, quedó claro que el Gobierno federal ya tenía información sobre el historial y el actuar de César Jaúregui, quien se encuentra detenido y fue acusado por el delito de traición a la patria.



Ella es la presidenta de la República y es difícil ganarle o ponernos en competencia. Lo que sí te voy a decir es que ella y su equipo tenían claro que ese operativo lo habían planeado el entonces director de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comandante Swani y el exfiscal, y que yo no sabía nada". Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Campos pide respetar debido proceso en caso Jaúregui

Maru Campos indicó que la Fiscalía General de la República tiene información sobre la presunción de delitos federales, de tipo penal, cometido por César Jaúregui y aunque aclaró que su administración había escuchado rumores sobre actos de extorsión, evitó pronunciarse al respecto.

Además, subrayó que son las Fiscalías las que deben determinar si se cometió algún delito, para evitar que se viole la presunción de inocencia o el debido proceso.

"Dejemos que las instancias correspondientes nos digan que es lo que hizo este señor. Eso llegó a oídos de nosotros, (de que extorsionaba con expedientes judiciales), pero no me corresponde a mí, le corresponde al poder judicial hablar del tema", comentó en la entrevista.

Anticipa situación "tóxica y conflictiva" con Presidencia

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que la relación con la Presidencia de la República se está volviendo tóxica y conflictiva debido a que "ella abrió la boca". La mandataria aseveró que no le importa que la situación se torne en ese tono y que va a seguir hablando y defendiendo a los chihuahuenses.