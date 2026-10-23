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"Yo no pacté con Sheinbaum ni acusé al exfiscal César Jaúregui", dice Maru Campos

La gobernadora Maru Campos respondió a la presidenta Claudia Sheinbaum y negó haber culpado a César Jaúregui del operativo de la CIA en México.
vie 23 octubre 2026 02:09 PM
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La Gobernadora Maru Campos aseguró que no se va a doblar en lo resta del sexenio, aunque la relación con la presidencia de la República no mejore. (Galo Cañas/Cuartoscuro)

La gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, reveló que ella no acusó al exfiscal de la entidad , César Jaúregui, de haber incurrido en actos de corrupción o de haber orquestado la presencia de agentes de la CIA en territorio mexicano, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina.

Campos aclaró en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, que no desea que su conversación con Sheinbaum se vuelve materia "para una guerra de dimes y diretes", pero aseveró que muchas de las cosas que la presidenta afirmó podrían no ser verdad.

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"Esto que se cuenta ahorita por parte de la presidenta (...) hay verdades y hay cosas que no son verdades", dijo.

La mandataria panista afirmó que en el encuentro que sostuvieron el pasado 19 de septiembre, quedó claro que el Gobierno federal ya tenía información sobre el historial y el actuar de César Jaúregui, quien se encuentra detenido y fue acusado por el delito de traición a la patria.

Ella es la presidenta de la República y es difícil ganarle o ponernos en competencia. Lo que sí te voy a decir es que ella y su equipo tenían claro que ese operativo lo habían planeado el entonces director de la Agencia Estatal de Investigaciones, el comandante Swani y el exfiscal, y que yo no sabía nada".
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Campos pide respetar debido proceso en caso Jaúregui

Maru Campos indicó que la Fiscalía General de la República tiene información sobre la presunción de delitos federales, de tipo penal, cometido por César Jaúregui y aunque aclaró que su administración había escuchado rumores sobre actos de extorsión, evitó pronunciarse al respecto.

Además, subrayó que son las Fiscalías las que deben determinar si se cometió algún delito, para evitar que se viole la presunción de inocencia o el debido proceso.

"Dejemos que las instancias correspondientes nos digan que es lo que hizo este señor. Eso llegó a oídos de nosotros, (de que extorsionaba con expedientes judiciales), pero no me corresponde a mí, le corresponde al poder judicial hablar del tema", comentó en la entrevista.

Anticipa situación "tóxica y conflictiva" con Presidencia

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que la relación con la Presidencia de la República se está volviendo tóxica y conflictiva debido a que "ella abrió la boca". La mandataria aseveró que no le importa que la situación se torne en ese tono y que va a seguir hablando y defendiendo a los chihuahuenses.

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Campos Galván reconoció que la relación ha sido dura y que será difícil, pero afirmó que va a tener que aguantar y contener desde el gobierno que encabeza. "Nunca nos vamos a doblar, este gobierno está hecho para ser valiente, para ser realmente humanista, y para saber las consecuencias que tendría el estado si dejara entrar al gobierno de la muerte. Tenemos que permanecer en este gobierno de la vida, de la familia y de la libertad", afirmó.

Aseguró que la situación actual con la Presidencia no la va a doblar ni a desanimar y recordó que, aunque intentó mantener una sana relación, no cambió absolutamente nada con el Gobierno federal. "Vamos a seguir hasta donde llegue y hasta donde tope", dijo, a siete meses de que concluya su administración.

En entrevista con Ciro, sostuvo que su gobierno seguirá dando resultados y haciendo que funcionen el sistema de salud, los programas de alimentación, los temas de infraestructura, bienestar e inversión, y particularmente los de seguridad.

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Chihuahua Presidencia Partido Acción Nacional

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