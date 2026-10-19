El Cutzamala ya supera 90% de llenado, pero la crisis del agua no termina en el Valle de México

El sistema transporta agua desde las cuencas de Michoacán y el Estado de México hasta la zona metropolitana. Para ello, debe elevar el recurso desde una altitud aproximada de 1,600 metros sobre el nivel del mar hasta los 2,702 metros en su punto más alto.

Esta complejidad hace indispensable el mantenimiento preventivo de sus instalaciones. Es así que aunque el Cutzamala es una infraestructura clave para el abastecimiento de la región, no es la única fuente de agua para abastecer al Valle de México.

¿Cuánta agua aporta el Cutzamala al Valle de México?

Según los datos presentados por Silva-Aguilera, el sistema aporta cerca de 25% del agua que consume el Valle de México, mientras alrededor de 70% del abastecimiento depende de la extracción subterránea.

Esta dependencia mantiene la presión sobre los acuíferos. Además, la extracción intensiva puede contribuir al hundimiento del terreno y provocar daños en las tuberías, lo que incrementa las fugas.

El investigador advierte ante ello que estos problemas pueden reforzarse entre sí: el hundimiento daña la infraestructura, las fugas provocan pérdidas de agua y esas pérdidas aumentan la necesidad de extraer y bombear más recurso.

Silva-Aguilera denomina “trampa de la fuente externa” a la estrategia de buscar agua cada vez más lejos cuando las fuentes locales resultan insuficientes.

“Al aumentar el déficit local de agua, se buscan fuentes cada vez más lejanas; esto otorga un alivio político temporal que reduce la urgencia de implementar soluciones de fondo”, explicó.

Aunque los trasvases permiten aliviar temporalmente el déficit, el investigador considera que también pueden postergar medidas para resolver los problemas estructurales, como reparar las fugas y gestionar de manera sostenible los acuíferos.

Por ello, sostuvo que la seguridad hídrica no debe medirse únicamente por el nivel de llenado de las presas. También es necesario considerar las fugas, la calidad del agua, los costos energéticos del bombeo y las condiciones de los acuíferos, así como conservar las cuencas que alimentan las presas del Cutzamala.

Apuntó además, que las lluvias tampoco se traducen automáticamente en más agua disponible para la población. La infiltración, la evaporación, la humedad del suelo y las reglas de operación de las presas influyen en la cantidad de agua que puede aprovecharse.

Ante lo cual, propuso avanzar hacia una gestión coordinada entre los gobiernos federal, estatales y municipales, la academia y las comunidades, con reglas adaptadas a las condiciones locales y mecanismos de monitoreo compartido.

Las comunidades que aportan agua también enfrentan costos

Destacó además, el abastecimiento del Valle de México también tiene consecuencias para las comunidades de las cuencas de origen y es que mientras la metrópoli recibe el recurso, algunas poblaciones, incluidas comunidades mazahuas, enfrentan restricciones de acceso al agua y los impactos asociados con la infraestructura hidráulica.

Silva Aguilera considera que la gestión debe incorporar criterios de justicia hídrica y compensaciones socioambientales para las regiones que aportan agua.

El reto, planteó, es dejar de tratar la crisis como un problema exclusivamente de infraestructura y reconocer que el abastecimiento depende de la relación entre los acuíferos, las presas, las redes urbanas y las decisiones políticas.

Así, el dato de que siete de cada diez litros del suministro regional dependen del agua subterránea pone el foco en una de las principales vulnerabilidades del Valle de México: la necesidad de gestionar sus fuentes actuales mientras reduce las pérdidas y evita que la búsqueda de agua en otras cuencas postergue las soluciones de fondo.