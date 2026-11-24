El gobierno federal implementa una estrategia para contener la violencia en la entidad, la cual incluye reducir los delitos de alto impacto, detener a generadores de violencia y fortalecer a las instituciones estatales y municipales mediante capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento.

Mientras la estrategia da resultados, el gobierno federal ha desplegado más de 20,000 elementos de las Fuerzas Armadas.

Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, informó que en esa entidad están desplegados 20% del total de elementos de todo el país.

“Sinaloa es el lugar donde más efectivos tiene la Secretaría de Defensa Nacional en este momento, hay cerca de 22,000 elementos, es decir, hablamos del 23% de toda la fuerza operativa desplegada a nivel nacional”, explicó.

Desde que Zambada fue detenido en Estados Unidos, el gobierno federal envió elementos de las Fuerzas Armadas ante el posible repunte de la violencia. En 2024, 2025 y 2026 se ha reforzado la presencia de elementos de seguridad en la entidad.



Además, el gobierno federal entregó 204 patrullas en Sinaloa. La primera fue en agosto de 2025 y la segunda este martes.

El gobierno federal entregó patrullas a Sinaloa para fortalecer la respuesta ante la violencia. (Foto: SSP.)



El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el fortalecimiento de las instituciones de seguridad es una responsabilidad que debe ser asumida por los tres niveles de gobierno.

“La presencia federal es indispensable para frenar a las organizaciones criminales, pero también necesitamos corporaciones locales profesionales, equipadas y con capacidad de respuesta”, dijo este martes en su visita a la entidad.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, estamos en Culiacán Sinaloa con el Gral Ricardo Trevilla @Defensamx1 , el almirante Raymundo Pedro Morales @SEMAR_mx Ángeles, secretario de Marina, y el general Guillermo Briseño Lobera @GN_MEXICO_ , nos reunimos con la… pic.twitter.com/UvQnT37XcJ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 24, 2026

“Hay que orar por Sinaloa”: La violencia se extiende

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Nacional Abogados, estaba en la casa de su suegra la noche del pasado viernes cuando el cielo en Guasave retumbó.