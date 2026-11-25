El monto corresponde a recursos cuya aplicación presentó irregularidades durante la revisión financiera y de obra pública, principalmente por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como por trabajos pagados que no cumplieron con las especificaciones de construcción, presentaron mala calidad o carecieron de documentación para acreditar su ejecución.

De acuerdo con el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, elaborado por la ASE, las recuperaciones probables ascienden exactamente a 10.2 mdp. De ese total, 10.7 mdp corresponden a la revisión financiera y 142,142 pesos a la fiscalización de obra pública.



El Congreso aprobó así las Cuentas Públicas de los tres poderes correspondientes al año fiscal 2025 y que fueron fiscalizadas por la Auditoría Superior del Estado-

Mientras que en lo que se refiere a los entes públicos, en la mayoría de los casos los dictámenes de la Comisión de Fiscalización vienen en sentido aprobatorio, salvo los correspondientes a cinco Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado, que vienen en sentido desaprobatorio y que corresponden a las de los municipios de Angostura, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado y Sinaloa por distintas observaciones realizadas y pliegos de observación no solventados parcialmente.

También se aprobaron las Cuentas Públicas de los órganos constitucionales autónomos: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado de Sinaloa y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.

Apoyos por lluvias y obras, entre las observaciones

Entre los casos documentados por la ASE con presuntas irregularidades se encuentra el pago de un millón 50,000 pesos por concepto de apoyos a personas afectadas por lluvias extraordinarias, sin contar con documentos firmados que acreditaran la entrega de los cheques a los beneficiarios.

La revisión encontró que, aunque el Gobierno estatal entregó documentación adicional durante el proceso de auditoría, quedó pendiente de justificar ese dinero, por lo que la observación persistió y se emitió un pliego de observaciones.

La ASE también promovió acciones por gastos sin documentación justificativa y pagos relacionados con conceptos de obra pública que no cumplieron las especificaciones técnicas, presentaron deficiencias de calidad o no contaron con el respaldo documental requerido.

En el balance general de la fiscalización, la auditoría reportó 518 resultados: 222 sin observaciones, 164 con observaciones solventadas y 132 con observaciones.

A partir de estos resultados se emitieron 31 recomendaciones, 117 promociones de responsabilidad administrativa y 19 pliegos de observaciones.