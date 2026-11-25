El Congreso de Sinaloa aprobó la Cuenta Pública 2025 del Poder Ejecutivo, correspondiente al gobierno del exgobernador morenista Rubén Rocha Moya, con 29 votos a favor de legisladores de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), así como seis en contra, pese a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), que determinó recuperaciones probables por 10 millones 219,531 pesos.
Morenistas avalan cuenta pública 2025 de Rocha Moya, pese a observaciones de Auditoría
El monto corresponde a recursos cuya aplicación presentó irregularidades durante la revisión financiera y de obra pública, principalmente por la falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto, así como por trabajos pagados que no cumplieron con las especificaciones de construcción, presentaron mala calidad o carecieron de documentación para acreditar su ejecución.
De acuerdo con el Informe Individual de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2025, elaborado por la ASE, las recuperaciones probables ascienden exactamente a 10.2 mdp. De ese total, 10.7 mdp corresponden a la revisión financiera y 142,142 pesos a la fiscalización de obra pública.
El Congreso aprobó así las Cuentas Públicas de los tres poderes correspondientes al año fiscal 2025 y que fueron fiscalizadas por la Auditoría Superior del Estado-
Mientras que en lo que se refiere a los entes públicos, en la mayoría de los casos los dictámenes de la Comisión de Fiscalización vienen en sentido aprobatorio, salvo los correspondientes a cinco Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado, que vienen en sentido desaprobatorio y que corresponden a las de los municipios de Angostura, Guasave, Mazatlán, Salvador Alvarado y Sinaloa por distintas observaciones realizadas y pliegos de observación no solventados parcialmente.
También se aprobaron las Cuentas Públicas de los órganos constitucionales autónomos: Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General del Estado de Sinaloa y Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
Apoyos por lluvias y obras, entre las observaciones
Entre los casos documentados por la ASE con presuntas irregularidades se encuentra el pago de un millón 50,000 pesos por concepto de apoyos a personas afectadas por lluvias extraordinarias, sin contar con documentos firmados que acreditaran la entrega de los cheques a los beneficiarios.
La revisión encontró que, aunque el Gobierno estatal entregó documentación adicional durante el proceso de auditoría, quedó pendiente de justificar ese dinero, por lo que la observación persistió y se emitió un pliego de observaciones.
La ASE también promovió acciones por gastos sin documentación justificativa y pagos relacionados con conceptos de obra pública que no cumplieron las especificaciones técnicas, presentaron deficiencias de calidad o no contaron con el respaldo documental requerido.
En el balance general de la fiscalización, la auditoría reportó 518 resultados: 222 sin observaciones, 164 con observaciones solventadas y 132 con observaciones.
A partir de estos resultados se emitieron 31 recomendaciones, 117 promociones de responsabilidad administrativa y 19 pliegos de observaciones.
Pasivos sin fuente de pago por 766 millones de pesos
Otro de los hallazgos financieros fue la existencia de pasivos sin fuente de pago por 766.1 mdp , debido a que el Poder Ejecutivo no contaba con recursos financieros no etiquetados suficientes para cubrir sus compromisos de corto plazo.
La ASE también identificó que, al cierre de 2025, el Gobierno estatal tenía pendientes de enterar 222.2 mdp correspondientes a retenciones realizadas a trabajadores afiliados al ISSSTEESIN por concepto de cuotas, préstamos y vivienda.
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A este monto se sumaron 71.8 mdp de adeudos históricos correspondientes a 2016.
Asimismo, se identificaron 44.8 mdp pendientes de entregar al fideicomiso F/462, provenientes de retenciones realizadas a trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE).
Congreso mantiene vigentes las acciones de fiscalización
La aprobación de la Cuenta Pública 2025 del Poder Ejecutivo se realizó durante la sesión del martes 24 de noviembre, en la que también se avalaron las cuentas de los poderes Legislativo y Judicial, así como las de organismos paraestatales, fideicomisos, entidades paramunicipales y órganos constitucionales autónomos.
En el dictamen aprobado, el Congreso de Sinaloa precisó que el aval legislativo no implica la suspensión de los procedimientos derivados de la fiscalización de la ASE.
“Es pertinente mencionar, que la aprobación del dictamen por el Congreso del Estado, no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado, mismas que seguirán el procedimiento previsto en la Ley”, establece el documento.
Rubén Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador el pasado 1 de mayo, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara ante una corte de Nueva York de presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos y de brindarles protección para el tráfico de drogas hacia ese país.
Apenas a principios de noviembre, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó que, tras revisar movimientos financieros de las administraciones de Rubén Rocha Moya, en Sinaloa, y de Nuevo León, se identificaron presuntos esquemas de triangulación de recursos y simulación que habrían afectado las finanzas públicas de ambas entidades.
El auditor federal detalló que las revisiones a las cuentas públicas de 2025 de ambos gobiernos permitieron detectar posibles irregularidades por alrededor de 7,000 millones de pesos relacionadas con estas operaciones.
En particular, respecto a Sinaloa, señaló la identificación de una constructora constituida por dos familiares de un funcionario estatal, a la que dependencias de los gobiernos estatal y municipales adjudicaron contratos de obra pública.