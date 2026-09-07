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La Guardia Nacional de AMLO está bajo la lupa por presuntos pagos de “Los Tlacos” en Guerrero

Un elemento de la corporación informó que algunos mandos de la Guardia y de la Fiscalía recibían entre 100,000 y 300,000 pesos quincenales por parte de los "Tlacos", agrupación criminal que opera en Guerrero.
lun 07 septiembre 2026 05:07 PM
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El expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia del tercer aniversario de la Guardia Nacional.
Imagen ilustrativa. El expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la ceremonia del tercer aniversario de la Guardia Nacional. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La Guardia Nacional nació con una promesa: no repetir la historia de la Policía Federal. El expresidente Andrés Manuel López Obrador defendió su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional como una forma de evitar que la nueva corporación terminara corrompida y perdiera el control sobre sus propios elementos.

Años después, esa promesa enfrenta una prueba en Guerrero. Desde dentro de la corporación, Eduardo Bustos, integrante de la Guardia Nacional, denunció una presunta red de complicidad entre elementos de seguridad, funcionarios de la Fiscalía estatal y el grupo criminal “Los Tlacos”.

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En un video de alrededor de ocho minutos, Bustos describió una estructura en la que mandos de la Fiscalía y de la Guardia Nacional presuntamente recibieron dinero de “Los Tlacos” a cambio de información y acciones en contra de sus rivales, principalmente “Los Ardillos” .

“Están relacionados los dos (Montoro y el cabo Medina) y posteriormente ellos dos están a órdenes de ‘Los Tlacos’. ‘Los Tlacos’ les ordenan a ellos y ellos ordenan a los de la Guardia Nacional, a los ‘verdes’. Y como ellos, ‘El Montoro’ y el cabo Medina son de ahí de la Fiscalía, pues básicamente ellos controlan todo, los secuestros, los asesinatos. Ellos lo manejan como ellos quieren”, afirmó.

De acuerdo con lo revelado por el joven especializado en Investigación, “Montoro” estaría adscrito a la unidad de Delitos Graves de la Fiscalía estatal, mientras que el cabo Medina formaría parte de la estructura de la Guardia Nacional.

Bustos acusó a su inmediato superior, el cabo Medina, de instruirle realizar labores de vigilancia sobre “Los Ardillos”. La información obtenida durante esas tareas, según su versión, terminó en manos de “Los Tlacos”.

“El cabo Medina me mandaba a hacer acto de investigación para informar por escrito, tomar fotografías, mapear, georeferenciar, sacar coordenadas y mandárselas y mandárselas a mi inmediato superior, el cabo Medina. Ya ese guey se ponía de acuerdo con el Montoro, ellos daban parte a Los Tlacos”, dijo el joven en un video de alrededor de ocho minutos.

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“Los Tlacos” contra “Los Ardillos”

El supuesto entramado tendría, de acuerdo con el testimonio de Bustos, un objetivo concreto: favorecer a “Los Tlacos” en su disputa contra “Los Ardillos”, dos de los grupos criminales que operan en Guerrero y que han protagonizado una disputa por el control territorial en distintas zonas del estado.

Según el exintegrante de la Guardia Nacional, “Los Tlacos” estarían pagando 100,000 pesos quincenales al funcionario de la Fiscalía y al cabo Medina. El dinero, afirmó, no sería entregado vía depósito, sino en efectivo. Para mandos de mayor rango, a quienes no identifica por su nombre, los pagos alcanzarían los 200,000 y 300,000 pesos quincenales.

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Al cabo Medina y a Montoro les están dando un sueldo neto de aproximadamente 100,000 pesos a la quincena”
Eduardo Bustos, exintegrante de la Guardia Nacional.

Bustos explicó que el objetivo de la presunta “alianza” entre autoridades y “Los Tlacos” sería acabar con “Los Ardillos”.

“‘Los Tlacos’ le pagan a esos gueyes porque el objetivo es acabar con ‘Los Ardillos’”, afirmó.

La disputa entre ambos grupos no es nueva. "Los Ardillos" y "Los Tlacos" son dos de las organizaciones criminales que operan en Guerrero y están relacionadas con el delito de extorsión, el cual tiene un costo para la economía de México de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, de acuerdo al diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.

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Una denuncia que terminó con la muerte del agente

La denuncia de Bustos adquirió una dimensión todavía más grave después de que el elemento apareciera entre las víctimas de un hecho violento en Guerrero.

“Lamentablemente, el elemento de esa institución que se aprecia en la grabación y tres personas más, fueron localizados sin vida en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero, Guerrero. El agente de la Guardia Nacional se encontraba disfrutando de días de descanso en esa entidad, de la cual era originario”, informó la Sedena .

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Tras el asesinato del agente de la Guardia Nacional y otras tres personas en la comunidad Plan de Lima, la Fiscalía General del Estado y la Defensa Nacional detuvieron a 16 integrantes de “Los Ardillos”.

La promesa de AMLO

El caso de Guerrero se suma a una historia de polémicas que ha acompañado a la Guardia Nacional desde sus primeros años de operación. En 2020, el entonces gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, confirmó que guardias nacionales se reunieron con líderes huachicoleros en Venustiano Carranza.

La Guardia Nacional informó que se abriría una investigación en torno a la convivencia entre los guardias y presuntos criminales.

Pero el proyecto de López Obrador nació precisamente con la intención de evitar que una situación de ese tipo se convirtiera en un problema estructural. Para evitar que “se echara a perder” la Guardia Nacional, el entonces presidente defendió su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional.

El paso de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas

29 de Septiembre de 2018

AMLO anuncia la creación de una guardia civil.

27 de Mayo de 2019

El Legislativo aprueba la Ley de la Guardia Nacional, naciendo como una institución de seguridad pública de carácter civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

30 de Junio de 2019

La Guardia Nacional entra oficialmente en operación en el país.

Mayo de 2020

Se extingue formalmente la Policía Federal.

10 de Septiembre de 2022

A través de un decreto presidencial, se transfiere el control de la Guardia Nacional a la Sedena.

25 de Abril de 2023

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frena el traslado de la corporación a las Fuerzas Armadas.

9 de Junio de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum envía una nueva iniciativa constitucional para trasladar la Guardia Nacional a la Sedena.

1 de Julio de 2025

La Guardia Nacional queda adscrita formal y oficialmente a la Sedena.

Fuente: Elaboración propia

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“Y lo que no quiero, en el caso de la Guardia Nacional, es que pase lo mismo que sucedió con la Policía Federal, que inicia cuando Zedillo, la empiezan a formar. No se consolida como institución, porque no hay profesionalismo, no hay disciplina y, sobre todo, empieza la corrupción”, dijo en 2022.

En julio de 2025 formalmente quedó adherida la Guardia Nacional a la Sedena.

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Guardia Nacional Guerrero AMLO

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