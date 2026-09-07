UIF congela cuentas de exsecretario de Economía de Rocha Moya, ligado a desaparición en Mazatlán

¿Por qué Ricardo Velarde dejó el Gobierno de Sinaloa?

Renunció al cargo luego de la desaparición de Carlos Emilio Galvan Valenzuela, joven de 21 años visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en un bar propiedad del entonces funcionario estatal, la Terraza Valentinos en la Zona Dorada de Mazatlán.

Once meses después, Carlos Emilio aún no ha sido localizado y su madre, Brenda Valenzuela, interceptó a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir su ayuda pues afirma su hijo fue víctima de desaparición forzada.

A la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo,



No le pido que se ponga en mi lugar de madre…

Le pido que se ponga en el lugar de mi hijo: privado de su libertad, víctima de una desaparición forzada.



Pónganse ahí, aunque sea por un instante.

Imaginen la oscuridad, el… pic.twitter.com/FU6OHWqkBO — Brenda Valenzuela Gil (@BrendaValgil) September 4, 2026



Antes Velarde se desempeñó como subsecretario de Turismo también en la administración de Rocha Moya.

El exfuncionario intentó protegerse de la UIF con un amparo en agosto para impugnar la decisión de la dependencia de bloquear sus cuentas.

No obstante, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente y trasladó el caso a un juzgado federal de Sinaloa.



Las cuentas del presunto socio de negocios de Velarde, el empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, también fueron bloqueadas por la UIF, pero igual está en proceso su solicitud de ampararse ante esta decisión.

Varias empresas donde Velarde y Lizárraga son socios buscan ampararse contra la UIF, entre ellas: Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV).