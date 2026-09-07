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UIF congela cuentas de exsecretario de Economía de Rocha Moya, ligado a desaparición en Mazatlán

Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, tiene sus cuentas bancarias congeladas al igual que uno de sus socios y seis empresas a las que está relacionado.
lun 07 septiembre 2026 05:36 PM
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En la imagen, Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa, habla durante una reunión.
Ricardo Velarde dejó su cargo tras la desaparición de un joven en uno de sus establecimientos. (Foto: Facebook)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas bancarias de Ricardo Velarde, secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de operar para el Cártel de Sinaloa.

La autoridad también bloqueó las cuentas de su socio de negocios y seis empresas con las que el exfuncionario está vinculado.

Velarde estuvo al frente de la Secretaría de Economía de Sinaloa de noviembre de 2024 a octubre de 2025.

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¿Por qué Ricardo Velarde dejó el Gobierno de Sinaloa?

Renunció al cargo luego de la desaparición de Carlos Emilio Galvan Valenzuela, joven de 21 años visto por última vez el 5 de octubre de 2025 en un bar propiedad del entonces funcionario estatal, la Terraza Valentinos en la Zona Dorada de Mazatlán.

Once meses después, Carlos Emilio aún no ha sido localizado y su madre, Brenda Valenzuela, interceptó a la presidenta Claudia Sheinbaum para pedir su ayuda pues afirma su hijo fue víctima de desaparición forzada.


Antes Velarde se desempeñó como subsecretario de Turismo también en la administración de Rocha Moya.

El exfuncionario intentó protegerse de la UIF con un amparo en agosto para impugnar la decisión de la dependencia de bloquear sus cuentas.

No obstante, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México se declaró incompetente y trasladó el caso a un juzgado federal de Sinaloa.

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Las cuentas del presunto socio de negocios de Velarde, el empresario inmobiliario Jorge Armando Lizárraga Angulo, también fueron bloqueadas por la UIF, pero igual está en proceso su solicitud de ampararse ante esta decisión.

Varias empresas donde Velarde y Lizárraga son socios buscan ampararse contra la UIF, entre ellas: Grupo Veliiz, Grupo Priben, Impulsora de Proyectos Veliz, Operadora La Movida Sí Me Gusta, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte y Operadora de Bares Veliz (OPV).

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