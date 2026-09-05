Caso Jonathan Meléndez: bitcoins, el presunto móvil del asesinato

El crimen habría sido preparado desde un día antes
La Fiscalía sostiene que existen indicios de que el ataque no fue improvisado. Un día antes del multihomicidio, el 31 de agosto, Diego Sebastián “N” habría instruido a Gerardo “N” conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, artículos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas.
La dependencia señala que varios de estos objetos, además de cinta adhesiva industrial, guardan correspondencia con los elementos utilizados para someter a las víctimas y con los indicios localizados posteriormente dentro del vehículo investigado. También encontró que el automóvil tenía placas de circulación sobrepuestas.
Otro elemento bajo investigación es el arma. Según el comunicado, estaba presuntamente equipada con un silenciador. Uno de los investigados habría declarado que después la desarmó y la arrojó a una barranca. La Fiscalía señala que vecinos no reportaron haber escuchado detonaciones, circunstancia que considera compatible con esa versión.
Jonathan pidió a un amigo solicitar ayuda si dejaba de responder
Horas después de que los dos hombres ingresaron al fraccionamiento, Jonathan Meléndez llegó acompañado por un amigo. Una cámara captó su arribo alrededor de las 19:28 horas. Antes de entrar, Jonathan pidió al acompañante que lo esperara afuera y le hizo una advertencia: si dejaba de contestarle, debía solicitar ayuda en la caseta de vigilancia.
Poco después, alrededor de las 19:41 horas, las cámaras registraron a Diego Sebastián “N” en el estacionamiento. Minutos más tarde, el vehículo Kia salió del fraccionamiento con ambos investigados a bordo.
El testigo declaró además que uno de los detenidos lo amenazó con un arma cuando abrió la pluma de seguridad para permitir la salida del automóvil.
¿Qué es una “caja fría” de bitcoin?
La expresión utilizada por la Fiscalía alude a una cold wallet o cartera fría, un mecanismo utilizado para mantener fuera de internet las claves que permiten acceder y disponer de criptomonedas.
Eso no significa que los bitcoins estén físicamente almacenados dentro de una caja o dispositivo. Las criptomonedas permanecen registradas en la red blockchain; lo que puede mantenerse fuera de línea son las claves privadas necesarias para controlarlas.
Una cartera fría puede adoptar distintas formas, entre ellas dispositivos de hardware diseñados específicamente para guardar esas claves sin mantenerlas permanentemente conectadas a internet.
Por ello, incluso si existiera el dispositivo que buscaban los detenidos, su posesión física no necesariamente bastaría por sí sola para disponer de las criptomonedas, pues dependería de las medidas de seguridad y credenciales utilizadas por su propietario.
¿Qué delitos enfrentan los detenidos por el caso Jonathan Meléndez?
La FGJEM obtuvo y cumplimentó órdenes de aprehensión contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable intervención en homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad contra los seres sintientes. Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.
La Fiscalía informó que la audiencia inicial de formulación de imputación fue programada para las 12:30 horas de este sábado 5 de septiembre. Por el homicidio múltiple, los investigados podrían enfrentar, en caso de ser encontrados culpables, penas de entre 25 y 70 años de prisión por cada víctima, según la información difundida por la propia Fiscalía.