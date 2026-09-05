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Caso Jonathan Meléndez: bitcoins, el presunto móvil del asesinato

Los detenidos creían que las víctimas poseían una “caja fría” con millones de dólares en bitcoin; uno habría prometido pagar 2 millones de pesos a su cómplice.
sáb 05 septiembre 2026 12:58 PM
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Elementos de la FGJEM trasladan a Diego Sebastian Rosen, uno de los detenidos por el multihomicidio de Jonathan Meléndez en Atizapán
La Fiscalía del Estado de México investiga si los detenidos buscaban una 'caja fría' con bitcoins en el fraccionamiento Grand Viure, Atizapán. (Fiscalía General de Justicia del Estado de México)

La investigación por el asesinato de Jonathan Meléndez y tres integrantes de su familia apunta a un posible móvil económico, ya que los dos detenidos suponían que las víctimas poseían una cantidad importante de dinero en criptomonedas y buscaban dentro de su departamento una “caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins”, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

De acuerdo con la dependencia, Diego Sebastián “N” habría prometido entregar 2 millones de pesos a Gerardo “N” por su ayuda una vez que consiguieran los recursos.

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La hipótesis forma parte de los avances presentados por la Fiscalía tras detener a ambos hombres por su probable participación en el multihomicidio ocurrido en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. La autoridad, sin embargo, habla de lo que los investigados suponían que poseían las víctimas. En el comunicado no informa que haya encontrado la denominada caja fría ni acredita el monto de las criptomonedas que presuntamente buscaban.

¿Por qué asesinaron a Jonathan Meléndez? Fiscalía apunta a bitcoins

El posible móvil aparece en uno de los apartados más relevantes de la investigación divulgada por la FGJEM.

“Se cuenta con información de que los activos suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en ‘ criptomonedas’”, señala la dependencia.

Según esa línea de investigación, los detenidos tratarían de localizar en el departamento una “caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins”. Una vez obtenidos esos recursos, Diego Sebastián “N” habría acordado entregar 2 millones de pesos a Gerardo “N” “por la ayuda”.

La Fiscalía no establece en su comunicado que esa fortuna realmente existiera, por lo que el dato debe entenderse hasta ahora como la creencia que habría motivado a los presuntos responsables, y no como una confirmación del patrimonio de Jonathan Meléndez o de su familia.

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez y su familia?

La investigación establece que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” llegaron alrededor de las 17:23 horas del 1 de septiembre al fraccionamiento Grand Viure, a bordo de un vehículo Kia gris.

La relación de confianza entre Diego Sebastián y Jonathan habría sido determinante para ingresar al inmueble. Según la Fiscalía, una de las víctimas autorizó telefónicamente su acceso porque sabía que Jonathan lo conocía. Las autoridades estiman que las cuatro víctimas murieron entre las 17:30 y las 20:00 horas.

En el segundo nivel del inmueble fue localizado Jonathan Meléndez, de 38 años, con un impacto de arma de fuego en la cabeza, amordazado y maniatado. En el mismo nivel fueron encontrados una mujer embarazada de cuatro meses y una niña de tres años.

En el primer piso se encontró también el cuerpo de una mujer de 21 años. La mascota de la familia fue hallada muerta con un disparo en la cabeza.

Un menor de aproximadamente cinco años que se encontraba en otra habitación sobrevivió y posteriormente fue entregado a sus abuelos, de acuerdo con el comunicado.

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El crimen habría sido preparado desde un día antes

La Fiscalía sostiene que existen indicios de que el ataque no fue improvisado. Un día antes del multihomicidio, el 31 de agosto, Diego Sebastián “N” habría instruido a Gerardo “N” conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, artículos electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas.

La dependencia señala que varios de estos objetos, además de cinta adhesiva industrial, guardan correspondencia con los elementos utilizados para someter a las víctimas y con los indicios localizados posteriormente dentro del vehículo investigado. También encontró que el automóvil tenía placas de circulación sobrepuestas.

Otro elemento bajo investigación es el arma. Según el comunicado, estaba presuntamente equipada con un silenciador. Uno de los investigados habría declarado que después la desarmó y la arrojó a una barranca. La Fiscalía señala que vecinos no reportaron haber escuchado detonaciones, circunstancia que considera compatible con esa versión.

Jonathan pidió a un amigo solicitar ayuda si dejaba de responder

Horas después de que los dos hombres ingresaron al fraccionamiento, Jonathan Meléndez llegó acompañado por un amigo. Una cámara captó su arribo alrededor de las 19:28 horas. Antes de entrar, Jonathan pidió al acompañante que lo esperara afuera y le hizo una advertencia: si dejaba de contestarle, debía solicitar ayuda en la caseta de vigilancia.

Poco después, alrededor de las 19:41 horas, las cámaras registraron a Diego Sebastián “N” en el estacionamiento. Minutos más tarde, el vehículo Kia salió del fraccionamiento con ambos investigados a bordo.

El testigo declaró además que uno de los detenidos lo amenazó con un arma cuando abrió la pluma de seguridad para permitir la salida del automóvil.

¿Qué es una “caja fría” de bitcoin?

La expresión utilizada por la Fiscalía alude a una cold wallet o cartera fría, un mecanismo utilizado para mantener fuera de internet las claves que permiten acceder y disponer de criptomonedas.

Eso no significa que los bitcoins estén físicamente almacenados dentro de una caja o dispositivo. Las criptomonedas permanecen registradas en la red blockchain; lo que puede mantenerse fuera de línea son las claves privadas necesarias para controlarlas.

Una cartera fría puede adoptar distintas formas, entre ellas dispositivos de hardware diseñados específicamente para guardar esas claves sin mantenerlas permanentemente conectadas a internet.

Por ello, incluso si existiera el dispositivo que buscaban los detenidos, su posesión física no necesariamente bastaría por sí sola para disponer de las criptomonedas, pues dependería de las medidas de seguridad y credenciales utilizadas por su propietario.

¿Qué delitos enfrentan los detenidos por el caso Jonathan Meléndez?

La FGJEM obtuvo y cumplimentó órdenes de aprehensión contra Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” por su probable intervención en homicidio calificado cometido en agravio de dos o más personas, interrupción del embarazo y maltrato y crueldad contra los seres sintientes. Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

La Fiscalía informó que la audiencia inicial de formulación de imputación fue programada para las 12:30 horas de este sábado 5 de septiembre. Por el homicidio múltiple, los investigados podrían enfrentar, en caso de ser encontrados culpables, penas de entre 25 y 70 años de prisión por cada víctima, según la información difundida por la propia Fiscalía.

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