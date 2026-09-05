Caso Jonathan Meléndez: bitcoins, el presunto móvil del asesinato

La hipótesis forma parte de los avances presentados por la Fiscalía tras detener a ambos hombres por su probable participación en el multihomicidio ocurrido en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. La autoridad, sin embargo, habla de lo que los investigados suponían que poseían las víctimas. En el comunicado no informa que haya encontrado la denominada caja fría ni acredita el monto de las criptomonedas que presuntamente buscaban.

¿Por qué asesinaron a Jonathan Meléndez? Fiscalía apunta a bitcoins

El posible móvil aparece en uno de los apartados más relevantes de la investigación divulgada por la FGJEM.

“Se cuenta con información de que los activos suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de numerario en ‘ criptomonedas’”, señala la dependencia.

Según esa línea de investigación, los detenidos tratarían de localizar en el departamento una “caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins”. Una vez obtenidos esos recursos, Diego Sebastián “N” habría acordado entregar 2 millones de pesos a Gerardo “N” “por la ayuda”.

La Fiscalía no establece en su comunicado que esa fortuna realmente existiera, por lo que el dato debe entenderse hasta ahora como la creencia que habría motivado a los presuntos responsables, y no como una confirmación del patrimonio de Jonathan Meléndez o de su familia.

¿Qué pasó con Jonathan Meléndez y su familia?

La investigación establece que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N” llegaron alrededor de las 17:23 horas del 1 de septiembre al fraccionamiento Grand Viure, a bordo de un vehículo Kia gris.

La relación de confianza entre Diego Sebastián y Jonathan habría sido determinante para ingresar al inmueble. Según la Fiscalía, una de las víctimas autorizó telefónicamente su acceso porque sabía que Jonathan lo conocía. Las autoridades estiman que las cuatro víctimas murieron entre las 17:30 y las 20:00 horas.

En el segundo nivel del inmueble fue localizado Jonathan Meléndez, de 38 años, con un impacto de arma de fuego en la cabeza, amordazado y maniatado. En el mismo nivel fueron encontrados una mujer embarazada de cuatro meses y una niña de tres años.

En el primer piso se encontró también el cuerpo de una mujer de 21 años. La mascota de la familia fue hallada muerta con un disparo en la cabeza.

Un menor de aproximadamente cinco años que se encontraba en otra habitación sobrevivió y posteriormente fue entregado a sus abuelos, de acuerdo con el comunicado.