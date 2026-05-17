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México

"Los Ardillos" y "Los Tlacos", los grupos que provocaron desplazamientos en Chilapa

La disputa entre "Los Tlacos" y "Los Ardillos" por el control territorial y del narcotráfico en Guerrero provocó desplazamientos, asesinatos y una crisis de violencia en comunidades indígenas y rurales.
dom 17 mayo 2026 03:30 PM
chilapa guerrero
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación y Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, acudieron este martes a la comunidad de Alcozacán, perteneciente al municipio de Chilapa de Álvarez, para reunirse con familias que permanecen desplazadas por la violencia en la zona. (Foto: Cortesía/ Cuartoscuro)

La confrontación entre "Los Tlacos" y "Los Ardillos", dos de las principales organizaciones criminales que operan en Guerrero, provocó una nueva crisis de violencia en la región de Chilapa, con bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y desplazamiento de familias indígenas, lo que obligó al despliegue de fuerzas federales y estatales para recuperar el control de la zona.

La violencia escaló en días recientes en comunidades como Alcozacán, Coatzingo y Xicotlán, donde pobladores denunciaron ataques armados y abandono de sus hogares.

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Ante la crisis, el gobierno federal informó que, desde el martes 12 de mayo, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, servidores públicos de la Secretaría de Gobernación se trasladaron a la región para intervenir en el conflicto.

Según los informes, el subsecretario César Yáñez Centeno sostuvo comunicación con los líderes de ambos grupos para exigir el fin de los bloqueos y permitir el ingreso de las Fuerzas Armadas en la zona.

“Les solicitó terminar las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que pudieran ingresar las Fuerzas Armadas a restablecer el orden”, informó la Secretaría de Gobernación, en un comunicado.

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezaron posteriormente recorridos en las comunidades afectadas para atender a familias desplazadas y coordinar las acciones de seguridad.

En el operativo participaron 690 elementos del Ejército Mexicano, 400 integrantes de la Guardia Nacional y 200 policías estatales, además de helicópteros, ambulancias y personal médico.

Las autoridades reportaron que al menos 120 personas fueron desplazadas por los enfrentamientos, mientras que seis que resultaron lesionadas recibieron atención médica en hospitales del IMSS-Bienestar.

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El Gobierno federal también informó que fueron liberadas carreteras bloqueadas en el corredor comunitario de Chilapa y restablecidos los servicios de electricidad, internet y telefonía en varias comunidades.

Durante un recorrido en Alcozacán y Coatzingo, Rosa Icela Rodríguez afirmó que “la violencia nunca será el camino” y sostuvo que el diálogo debe ser el mecanismo para resolver el conflicto.

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“Desde el Gobierno de México creemos firmemente que la resolución de los conflictos entre personas, comunidades y autoridades debe construirse siempre a través de la concertación, el entendimiento y la búsqueda de acuerdos”, señaló la titular de Gobernación este miércoles 13 de mayo.

Las autoridades federales y estatales instalaron además mesas de diálogo con representantes comunitarios y acordaron reforzar las Bases de Operaciones Interinstitucionales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

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El 14 de mayo, Gobernación informó el retorno de 118 personas desplazadas a la comunidad de Xicotlán, bajo resguardo del Ejército y la Guardia Nacional. También comenzaron censos de viviendas dañadas y la entrega de ayuda humanitaria y atención psicológica a las familias afectadas.

¿Quiénes son "Los Ardillos" y "Los Tlacos"?

La disputa entre "Los Tlacos" y "Los Ardillos" convirtió a la región de Chilapa en uno de los principales focos de violencia criminal en Guerrero, donde comunidades indígenas y rurales quedaron atrapadas entre los grupos armados y operativos de seguridad.

Según un análisis de Insight Crime , esas agrupaciones se disputan la región de la montaña y la costa chica, “rivalidad que no solo ha afectado los índices de violencia, sino que ha logrado paralizar en diferentes momentos a Chilpancingo, capital del estado”.

"Los Ardillos" surgieron alrededor del 2000 en Quechultenango, Guerrero. El grupo fue fundado por Celso Ortega Rosas, “La Ardilla”, un expolicía rural vinculado inicialmente al cultivo y tráfico de amapola, que amplió sus operaciones hacia la extorsión, el secuestro y el control territorial.

Las autoridades los identifican como uno de los principales generadores de violencia en la región Centro y la Montaña del estado.

El grupo es señalado por ataques en contra de comunidades indígenas, policías comunitarias y desplazamientos de población.

Según Insight Crime, por más de 20 años "Los Ardillos" se han dedicado al narcotráfico en las montañas de Guerrero, pero al reducirse el tráfico de heroína, el grupo quedó con una necesidad apremiante de ingresos y quienes pagan los platos rotos son las comunidades indígenas.

“Hay muchos incentivos (para los ataques de 'Los Ardillos' contra las comunidades indígenas). Si bien el mercado de la amapola en general se ha reducido, controlar estas tierras aún permite obtener dinero a cambio de protección. En segundo lugar, la minería se ha convertido en un importante generador de conflicto en muchas partes de Guerrero”, dice Falko Ernst, analista de International Crisis Group especializado en México.

Por su parte, "Los Tlacos", también llamados "Cártel de la Sierra", fortalecieron su presencia tras la fragmentación del cártel de los Beltrán Leyva y el reacomodo ocurrido después de la muerte del capo Arturo Beltrán Leyva en 2009.

Investigaciones ubican su fortalecimiento hacia 2017 en Tlacotepec, cabecera del municipio Heliodoro Castillo, de donde deriva su nombre.

"Los Tlacos" comenzaron como una estructura de policía comunitaria en la Sierra de Guerrero, pero posteriormente fueron identificados por autoridades federales como una organización criminal con capacidad armada y control territorial en zonas serranas y corredores de trasiego.

La disputa entre ambos grupos se concentra en el control de rutas para el tráfico de drogas, zonas de cultivo de amapola, cobro de extorsiones y control político local. La confrontación afecta municipios como Chilapa, Quechultenango, Chilpancingo, Leonardo Bravo y áreas de la Costa Chica.

“Son el grupo criminal de 'Los Ardillos' quien está llevando a cabo este asedio; ahí hay dos grupos criminales que son 'Los Ardillos' y 'Los Tlacos'”, afirmó el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, al tiempo que reconoció que la población civil es la principal afectada por la violencia generada entre estas células delictivas.

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Guerrero Violencia Homicidio

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