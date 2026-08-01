¿Quiénes son los aspirantes a candidatos de Morena para Sonora?

Serán medidos en encuesta por la coordinación de la Cuarta Transformación Omar Francisco Del Valle Colosio, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Froylan Gámez Gamboa, Célida Teresa López Cárdenas, Carlos Javier Lamarque Cano y María Dolores del Río.

Lorenia Iveth Valles Sampedro, senadora de Morena, busca coordinación y candidatura (Foto: Morena)

Lorenia Iveth Valles Sampedro

Lorenia Iveth Valles Sampedro es senadora de Morena desde 2024 pero en 2021 fue nombrada como directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Gobierno del estado, designada por Durazo.

Ella militó en el PRD y perdió dos elecciones a diputada federal y una al gobierno del estado, hasta 2018 en que se fue a Morena y ganó una diputación. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores de Sonora y cuenta con una maestría en Democracia y Parlamento.

Célida Teresa López, cercana al gobernador de Sonora, busca sucederlo en el cargo. (Foto: Morena)

Célida Teresa López Cárdenas

Célida Teresa López Cárdenas inició su carrera en el Partido Acción Nacional (PAN) por el que fue diputada local de 2016 a 2018 y luego se fue a Morena.

Ya en ese partido fue presidenta municipal de Hermosillo por Morena de 2018 a 2021, y en septiembre de 2021 Durazo la nombró como secretaría de Turismo en su gabinete y hoy es titular de la Oficina del Jefe del Ejecutivo del Estado de Sonora.

María Dolores del Río Sánchez

También busca la coordinación María Dolores del Río Sánchez, exalcaldesa de Hermosillo.

De 2021 a 2024 fue parte del gabinete del gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, donde se desempeñó como Secretaria de Seguridad Pública.

Pero renunció en enero de 2024, en que buscó ser precandidata a la presidencia municipal de Hermosillo, cargo que perdió ante el PRI y PAN con Antonio Aztiazarán. Luego de eso fue designada el 3 de octubre de 2024 como Contralora General del Estado de Sonora, otro cargo de las confianzas de Durazo.

María Dolores del Río, exsecretaria de seguridad y aspirante a coordinadora en Sonora. (Foto: Morena)

Carlos Javier Lamarque Cano

Los varones que quieren ser coordinadores y luego obtener la candidatura al gobierno son:

Por Morena Carlos Javier Lamarque Cano, exdiputado federal y excandidato al gobierno del estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que renunció en 2013 para irse a formar Morena

Es presidente municipal de Cajeme, cargo que ha ocupado en tres ocasiones: en los trienios 1997- 2000; veinte años después regresó, para el periodo 2021 a 2024 y fue reelecto para el periodo 2024-2027, pero actualmente pidió licencia temporal tres meses.

