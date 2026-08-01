¿Quiénes son los aspirantes a candidatos de Morena para Sonora?

Con vistas a refrendar otro sexenio de gobierno en Sonora, Morena definirá de entre seis aspirantes a quien será la persona que ocupe la “coordinación estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, y eventualmente la candidatura para las elecciones de 2027.
En esta entidad con 2.3 millones de ciudadanos en Lista Nominal de Electores (LNE) hay seis aspirantes a coordinadores anotados, tres de ellos mujeres, y todas han sido funcionarias del gobierno del actual mandatario estatal Alfonso Durazo, por lo que forman parte de su equipo político.
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Serán medidos en encuesta por la coordinación de la Cuarta Transformación Omar Francisco Del Valle Colosio, Lorenia Iveth Valles Sampedro, Froylan Gámez Gamboa, Célida Teresa López Cárdenas, Carlos Javier Lamarque Cano y María Dolores del Río.
Lorenia Iveth Valles Sampedro es senadora de Morena desde 2024 pero en 2021 fue nombrada como directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Gobierno del estado, designada por Durazo.
Ella militó en el PRD y perdió dos elecciones a diputada federal y una al gobierno del estado, hasta 2018 en que se fue a Morena y ganó una diputación. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores de Sonora y cuenta con una maestría en Democracia y Parlamento.
Célida Teresa López Cárdenas
Célida Teresa López Cárdenas inició su carrera en el Partido Acción Nacional (PAN) por el que fue diputada local de 2016 a 2018 y luego se fue a Morena.
Ya en ese partido fue presidenta municipal de Hermosillo por Morena de 2018 a 2021, y en septiembre de 2021 Durazo la nombró como secretaría de Turismo en su gabinete y hoy es titular de la Oficina del Jefe del Ejecutivo del Estado de Sonora.
María Dolores del Río Sánchez
También busca la coordinación María Dolores del Río Sánchez, exalcaldesa de Hermosillo.
De 2021 a 2024 fue parte del gabinete del gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño, donde se desempeñó como Secretaria de Seguridad Pública.
Pero renunció en enero de 2024, en que buscó ser precandidata a la presidencia municipal de Hermosillo, cargo que perdió ante el PRI y PAN con Antonio Aztiazarán. Luego de eso fue designada el 3 de octubre de 2024 como Contralora General del Estado de Sonora, otro cargo de las confianzas de Durazo.
Carlos Javier Lamarque Cano
Los varones que quieren ser coordinadores y luego obtener la candidatura al gobierno son:
Por Morena Carlos Javier Lamarque Cano, exdiputado federal y excandidato al gobierno del estado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que renunció en 2013 para irse a formar Morena
Es presidente municipal de Cajeme, cargo que ha ocupado en tres ocasiones: en los trienios 1997- 2000; veinte años después regresó, para el periodo 2021 a 2024 y fue reelecto para el periodo 2024-2027, pero actualmente pidió licencia temporal tres meses.
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Omar Francisco Del Valle Colosio
Otro anotado es Omar Francisco Del Valle Colosio exdirigente del Partido Verde (PVEM) y hoy diputado plurinominal en el congreso del estado.
Froylan Gámez Gamboa
También Froylan Gámez Gamboa, postulado por el Partido del Trabajo (PT), economista y quien funge como Secretario de Educación y Cultura en el gobierno de Durazo.
Según la convocatoria de Morena, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles inscritos y aplicará encuestas para definir a quien encabezará la coordinación en la entidad.
La persona que quede designada virtualmente será considerada como titular de la candidatura al gobierno del estado, aunque es una regla no escrita en Morena.