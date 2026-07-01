¿Quiénes buscan una candidatura de Morena en Zacatecas en 2027? Ellas y ellos se registraron

Dos de sus principales ciudades superan el promedio nacional de percepción de inseguridad (61.5%) en las y los ciudadanos: la capital Zacatecas con 74.6% y Fresnillo con 70.7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI.

Al interior de Morena también hay disputas por Zacatecas: mientras algunos actores buscan abrir la representación política, el grupo de los Monreal ha consolidado su poder en la entidad desde hace décadas.

Dicho grupo es integrado principalmente por el gobernador David Monreal, el diputado Ricardo Monreal quien también gobernó el estado de 1998 a 2004 y el senador Saúl Monreal, quien buscaba ser el próximo gobernador pero desistió de su objetivo ante determinación del partido de prohibir las candidaturas a familiares de funcionarios y políticos en funciones.

¿Quiénes aspiran a gobernar Zacatecas por la 4T?

Ulises Mejía Haro (Morena)

Diputado federal con licencia, fue alcalde de la capital de Zacatecas de 2018 a 2021, siendo el primero por Morena en dicho municipio.

Su grado de estudios más alto es de doctorado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Además se su actividad legislativa, es director general de Grupo Harmej S.A. de C.V., que se dedica al desarrollo y administración de franquicias y marcas de alimentos, bebidas y farmacia. También preside

Presidente de Yo Emprendo, que busca impulsar y acelerar micro y pequeños negocios, además de ofrecer capacitación a emprendedores.