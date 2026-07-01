¿Quiénes buscan una candidatura de Morena en Zacatecas en 2027? Ellas y ellos se registraron

Siete perfiles son los que compiten por la Coordinación en Defensa de la Transformación en Zacatecas, que se traduce en la candidatura para la gubernatura en las elecciones de 2027 por la coalición de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Entre ellos se encuentran diputados, senadores y dos ex funcionarias del actual gobernador David Monreal.
La entidad enfrenta desde hace años problemas de seguridad, al ser un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos que ha sido disputado por grupos criminales como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
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Dos de sus principales ciudades superan el promedio nacional de percepción de inseguridad (61.5%) en las y los ciudadanos: la capital Zacatecas con 74.6% y Fresnillo con 70.7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el INEGI.
Al interior de Morena también hay disputas por Zacatecas: mientras algunos actores buscan abrir la representación política, el grupo de los Monreal ha consolidado su poder en la entidad desde hace décadas.
Dicho grupo es integrado principalmente por el gobernador David Monreal, el diputado Ricardo Monreal quien también gobernó el estado de 1998 a 2004 y el senador Saúl Monreal, quien buscaba ser el próximo gobernador pero desistió de su objetivo ante determinación del partido de prohibir las candidaturas a familiares de funcionarios y políticos en funciones.
¿Quiénes aspiran a gobernar Zacatecas por la 4T?
Ulises Mejía Haro (Morena)
Diputado federal con licencia, fue alcalde de la capital de Zacatecas de 2018 a 2021, siendo el primero por Morena en dicho municipio.
Su grado de estudios más alto es de doctorado en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Además se su actividad legislativa, es director general de Grupo Harmej S.A. de C.V., que se dedica al desarrollo y administración de franquicias y marcas de alimentos, bebidas y farmacia. También preside
Presidente de Yo Emprendo, que busca impulsar y acelerar micro y pequeños negocios, además de ofrecer capacitación a emprendedores.
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José Narro Céspedes (Morena)
Es diputado federal en la LXVI legislatura. Además de este periodo, fue legislador federal en la Cámara de Diputados en los periodos 2009-2012, 2000-2003 y 1994-1997. Además fue senador en dos legislaturas de 2018 a 2024 y se desempeñó como diputado local en Zacatecas de 1997 al 2000 y de 1992 a 1994.
Fue uno de los fundadores del PT, donde militó de 1990 a 2007; después se unió al PRD de 2007 a 2017 y en la actualidad forma parte de Morena. Es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Verónica Díaz (Morena)
Es senadora con licencia. Llegó al cargo en las elecciones de 2024, electa en primera fórmula junto a Saúl Monreal. Previamente ganó una diputación en el Congreso de Zacatecas en 2018, aunque renunció al cargo al ser nombrada titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en Zacatecas en diciembre del mismo año.
La legisladora estuvo casada con Luis Enrique Monreal, hermano del actual gobernador David Monreal, así como del diputado federal y ex aspirante presidencial Ricardo y del senador Saúl Monreal, quien desistió de buscar la gubernatura por Morena debido a las reglas contra el nepotismo instaladas por el partido.
Estudió la licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Fresnillo.
Julia Arcelia Olguín Serna (Morena)
Es diputada federal desde 2024. Fue parte del gabinete del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, con quien se desempeñó como subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana de 2021 a 2024.
De 2016 a 2018 fue diputada local en el Congreso de Zacatecas, donde presidió la Mesa Directiva.
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Zaira Ivonne Villagrana Escareño (Morena)
Se desempeñó como secretaria de las Mujeres en Zacatecas de 2021 a 2023, también en la gestión del gobernador David Monreal Ávila. Estudió una licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional y un doctorado en Terapias Humanistas en el Centro de Crecimiento Humanista.
Geovanna Bañuelos (PT)
Es senadora en la actual LXVI Legislatura, se desempeña como vicecoordinadora del PT y preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Militante del Partido del Trabajo desde 2007, fue diputada local por Zacatecas en dos periodos (2010-2013 y 2016-2018), mientras en el Senado de la República ocupó el cargo de coordinadora del Grupo Parlamentario del PT en las legislaturas LXIV y LXV.
Esta es la segunda vez en la que busca ser candidata a gobernadora por Zacatecas, siendo su primer intento en 2021, cuando la alianza de la ‘Cuarta Transformación’ se decantó por David Monreal Ávila.
Cuenta con dos licenciaturas, una en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Zacatecas y otra en Derecho por la Universidad Siglo XXI, así como con una maestría en Valuación de Bienes Inmuebles e Industriales.
Carlos Puente (PVEM)
Es coordinador del Partido Verde en la Cámara de Diputados. Se desempeñó como diputado federal en dos periodos anteriores (2021-2024 y 2018-2021).Así mismo formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México de 2016 a 2017. Previamente, también fue senador en las LXII y LXIII legislaturas entre 2012 y 2018.
Estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y tiene una especialidad en Mercadotecnia Política y Estrategias de Comunicación Política por la George Washington University.
¿Qué sigue en el proceso de Morena?
La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, presidida por Citlalli Hernández, realizará la evaluación en los próximos días de los perfiles y antecedentes de cada una de las 277 personas que se inscribieron para encabezar la Coordinación en Defensa de la Transformación tanto en Zacatecas como en otras 16 entidades que en 2027 renovarán sus gubernaturas.
Será después del Mundial de Futbol cuando el partido aplique encuestas para definir a las y los aspirantes que se convertirán en candidatos para las elecciones del próximo año, aunque el partido no les define directamente como precandidaturas.