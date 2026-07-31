Dónde y cómo consultar los resultados del SAID 2026

La consulta de resultados se realiza únicamente a través del portal oficial del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID). Para conocer la escuela asignada al estudiante sigue estos pasos:

1. Ingresa a https://saidmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado

2. Captura el folio de inscripción.

3. Escribe la CURP del aspirante registrada durante el proceso de preinscripción.

4. Da clic en "Buscar".

Después de completar estos pasos, el sistema mostrará la escuela asignada, donde posteriormente deberá realizarse el proceso de inscripción del alumno para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Perdiste el folio del aspirante? Así puedes recuperarlo

El folio solicitado para consultar los resultados aparece en la parte superior o dentro de los datos principales del comprobante que se descargó al concluir la preinscripción.

Si ya no cuentas con ese documento, la Secretaría de Educación del Estado de México permite solicitar la recuperación del folio mediante correo electrónico. La dirección depende del nivel educativo al que ingresará el estudiante:

- Preescolar: said.preescolar@edugem.gob.mx

- Primaria: said.primaria@edugem.gob.mx

- Secundaria: said.secundaria@edugem.gob.mx

Para que la solicitud pueda ser atendida, el correo debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Escribir en el asunto: RECUPERAR NÚMERO DE FOLIO (en mayúsculas).