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Resultados SAID 2026: cómo consultar en qué escuela quedó tu hijo en Edomex

Conoce los datos que solicita el sistema para consultar la asignación escolar y cómo recuperar el folio en caso de haberlo extraviado.
vie 31 julio 2026 10:47 AM
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De acuerdo con el calendario oficial, el ciclo escolar 2026-2027 para educación básica en el Estado de México iniciará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027. (ChatGPT|Expansión)

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México informó que desde este viernes 31 de julio las familias ya pueden consultar los resultados del SAID 2026, con los que se asigna la escuela donde cursarán preescolar, primaria o secundaria durante el ciclo escolar 2026-2027.

Si participaste en el proceso de preinscripción , es importante conocer cómo ingresar al sistema, qué datos necesitas para consultar la asignación y qué hacer si perdiste el folio del aspirante antes de completar el registro.

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Dónde y cómo consultar los resultados del SAID 2026

La consulta de resultados se realiza únicamente a través del portal oficial del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID). Para conocer la escuela asignada al estudiante sigue estos pasos:

1. Ingresa a https://saidmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado
2. Captura el folio de inscripción.
3. Escribe la CURP del aspirante registrada durante el proceso de preinscripción.
4. Da clic en "Buscar".

Después de completar estos pasos, el sistema mostrará la escuela asignada, donde posteriormente deberá realizarse el proceso de inscripción del alumno para el ciclo escolar 2026-2027.

¿Perdiste el folio del aspirante? Así puedes recuperarlo

El folio solicitado para consultar los resultados aparece en la parte superior o dentro de los datos principales del comprobante que se descargó al concluir la preinscripción.

Si ya no cuentas con ese documento, la Secretaría de Educación del Estado de México permite solicitar la recuperación del folio mediante correo electrónico. La dirección depende del nivel educativo al que ingresará el estudiante:

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México

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- Preescolar: said.preescolar@edugem.gob.mx

- Primaria: said.primaria@edugem.gob.mx

- Secundaria: said.secundaria@edugem.gob.mx

Para que la solicitud pueda ser atendida, el correo debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Escribir en el asunto: RECUPERAR NÚMERO DE FOLIO (en mayúsculas).

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- Incluir en el cuerpo del mensaje el CURP y el nombre completo del aspirante.

- Adjuntar una identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.

Una vez recuperado el folio, será posible ingresar nuevamente al portal del SAID para consultar la escuela asignada.

Cuándo empieza el ciclo escolar 2026-2027 en el Estado de México

Tras consultar los resultados y concluir el proceso de inscripción en la escuela asignada, el siguiente paso será prepararse para el regreso a clases.

De acuerdo con el calendario oficial, el ciclo escolar 2026-2027 para educación básica en el Estado de México iniciará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el 9 de julio de 2027.

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Educación Estado de México Estudiantes

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