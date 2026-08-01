¿Quiénes son los aspirantes a candidatos de Morena para Nayarit?

Seis perfiles serán medidos para tomar la definición de quien encabezará los trabajos, lo que en los hechos será la candidatura de Morena y aliados al gobierno del estado.

Se registraron Jasmine María Bugarín Rodríguez, María Geraldine Ponce Méndez, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, María Elizabeth López Blanco, Miguel Pavel Jarero Velázquez y Héctor Javier Santana García.

María Geraldine Ponce Méndez

María Geraldine Ponce Méndez es de las más conocidas y además de ser política, actual presidenta municipal de Tepic, Nayarit, es ingeniera en Gestión Empresarial por el Instituto Tecnológico de Tepic, en donde se tituló el año pasado, y además, modelo.

En militante de Morena, ya ha sido alcaldesa por un primer periodo y fue reelecta en 20204 y hasta 2027. Antes fue diputada federal.

María Geraldine Ponce Méndez, registro como aspirante en Nayarit por Morena. (Foto: Morena)

Jasmine María Bugarín Rodríguez

Por el PVEM se anotó también una mujer: Jasmine María Bugarín Rodríguez, quien hasta 2018 era militante del Revolucionario Institucional (PRI).

Fue dos veces diputada federal, una por el PRI y una por el PVEM, antes fue diputada local y fue directora del Departamento de Enlace del DIF en la Secretaría de Desarrollo Social de Nayarit además de trabajar en el Instituto para la Mujer Nayarita, también ha sido regidora suplente de la Yesca y subdirectora de Registro Civil, Asesora Jurídica y Defensora de los Derechos Humanos en }ese ayuntamiento.

Jasmine María Bugarín Rodríguez, aspirante a coordinadora en Nayarit. Senadora del PVEM. (Foto: Morena)

Héctor Javier Santana García

Otro anotado es Héctor Javier Santana García, expresidente municipal de Bahía de Banderas, actualmente con licencia pues su periodo concluye en 2027.

Fue director general de auditoría en la Auditoría Superior de Nayarit y diputado local del Congreso del estado.

Héctor Javier Santana García, aspuirante a coordinador en Nayarit. (Foto: Morena)

Miguel Pavel Jarero Velázquez

El experredista y expresidente municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, así como exdiputado federal Miguel Pavel Jarero Velázquez también busca la coordinación.

Es licenciado en Economía egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) y cuenta con estudios de diplomados en Derecho Electoral y Políticas Públicas, y en Administración Pública Municipal y Gobiernos Locales.

Pável Jarero, busca coordinación de Morena en Nayarit. (Foto: Morena)

Jorge Armando Ortiz

Por el Partido del Trabajo se medirá el exboxeador profesional Jorge Armando Ortiz Rodríguez, quien es líder de su partido en el estado.

Es docente, y fue líder estudiantil pues encabezó la Federación de Estudiantes de Nayarit. Elizabeth López Blanco