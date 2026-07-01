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¿Quiénes buscan la candidatura de Morena al gobierno de Baja California?

Diez aspirantes se apuntaron en el proceso interno de Morena para buscar la candidatura en Baja California, entre ellos Julieta Ramírez y Fernando Jorge Castro Trenti.
mié 01 julio 2026 05:08 PM
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Registro de aspirantes de Morena: quiénes quieren ser candidatos para gobernar Baja California en 2027
Baja California es una de las entidades gobernadas por Morena. (Fotos: Cuartoscuro)

En su proceso interno Morena registró a diez aspirantes militantes propios o de sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y Verde (PVEM), como prospectos a coordinar a la cuarta transformación en Baja California, es decir, a encabezar la virtual candidatura al gobierno de esa entidad, que en 2027 tendrá elecciones locales.

Además de estar a refrendo el gobierno del estado que hoy encabeza la mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el estado se elegirán Congreso Local y siete presidencias municipales, además de sus sindicaturas y regidurías, las cuales controla en su mayoría Morena.

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Aunque son 10 los que se anotaron, será la Comisión de Candidaturas de Morena la que decida quiénes serán medidos vía encuesta para decidir quién ocupará la “coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional”, figura que en los hechos dará paso a la postulación.

Se apuntaron dos personajes nacionales y ocho a nivel local. Estos son:

Fernando Jorge Castro Trenti, actual diputado federal de Morena con licencia. Es abogado por la UNAM y fue embajador de México en Suiza de 2017 a 2018 y previamente en Argentina, de 2014 a 2017, cargos que ratificó el Senado a propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto.

De 2006 a 2012 fue senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que perteneció casi 40 años.

Jorge Castro Trenti, aspirante a coordinar a la 4T en Baja California y con ello ser candidato al gobierno en 2027.
Jorge Castro Trenti, aspirante a coordinar a la 4T en Baja California y con ello ser candidato de Morena al gobierno en 2027. (Foto: Morena)

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Julieta Ramírez Padilla, es senadora de Morena. Fue la vocera de la bancada guinda al inicio de la Legislatura en 2024. Es licenciada en Derecho y maestra en Administración Pública egresada de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Fue secretaria particular de la actual gobernadora Marina del Pilar cuando fue presidenta municipal de Mexicali, y previamente fue su asesora cuando la hoy mandataria fue diputada.

Senadora Julieta Ramírez Padilla, en búsqueda de la coordinación y por ende la candidatura de Morena al gobierno de Baja California en 2027.
Senadora Julieta Ramírez Padilla, en búsqueda de la coordinación y por ende la candidatura de Morena al gobierno de Baja California en 2027. (Foto: Morena. )

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Aunque se anotaron diez aspirantes sólo podrían ser medidos en encuesta cuatro o cinco según decida la dirigencia morenista.

Quien ocupe la candidatura deberá remontar la racha de señalamientos contra la gobernadora Marina del Pilar, a quien a principios de 2025 el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa al igual que a su entonces esposo, Carlos Torres investigado por supuestos delitos de tráfico de armas, lavado de dinero y extorsión.

Tras eso la mandataria se divorció de Torres, quien no era funcionario pero desempeñaba tareas relevantes desde un cargo honorífico en el gobierno estatal, al que renunció.

También buscan relevarla en el cargo:

Armando Ayala Robles, quien fue presidente municipal de Ensenada de 2019 a 2024 y actualmente es Senador con licencia. Fue directivo en el Canal 29 PSN de Ensenada.

Alfredo Álvarez Cárdenas fue secretario general de Gobierno de Baja California y mano derecha de la gobernadora Ávila Olmedo hasta principios de abril, en que renunció para buscar posicionarse rumbo a la elección local. Fue delegado federal de servicios migratorios y de Profeco.

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Se anotó también el exalcalde de Tijuana de 2007 a 2010, Jorge Ramos Hernández, actual diputado local del PVEM y exdiputado federal de 2015-2018 bajo las siglas de Acción Nacional (PAN), del que salió en 2023.

Ismael Burgueño Ruiz, actual alcalde con licencia de Tijuana, abogado y maestro de primaria, busca también la nominación; fue delegado en funciones de presidente de Morena en la entidad y es extitular de la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Tijuana.

Joel Anselmo Jiménez Vega, quien fue representante legal del Partido Peninsular de las Californias, se anotó para ser medido. En 2024 buscó ser alcalde de Tijuana pero en el proceso interno declinó a favor del exboxeador Erik “Terrible” Morales Elvira.

Montserrat Caballero, quien fue presidenta municipal de Tijuana de 2021 a 2024, fue diputada local por Morena, hoy es militante del PT. Es abogada por el Centro de Enseñanza Técnica y Superior (CETyS) y tiene experiencia en criminalística.

También se anotó la diputada federal Evangelina Moreno, diputada federal por segunda ocasión y ex militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Por último otro aspirante es Jesús Alejandro Ruiz Uribe, exdelegado en Baja California de Programas del Bienestar, de 2015 a 2019, designado por el exgobernador morenista Jaime Bonilla y quien fue acusado de enriquecimiento ilícito. Fue diputado local y ex dirigente del PRD en Baja California.

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Elecciones México 2027 Baja California Morena

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