Cambio de escuela en el Edomex: el SAID abre nuevas fechas para los nuevos estudiantes 2026

El Gobierno mexiquense detalló que también se podrán inscribir los estudiantes que no participaron en la preinscripción ordinaria del ciclo escolar 2026-2027 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que con estas fechas en agosto de 2026 se busca garantizar el acceso a la educación básica bajo criterios de equidad, transparencia y atención a las necesidades de las familias mexiquenses.

¿Cuándo arranca el trámite?

La solicitud de inscripción y la solicitud de cambios de plantel estará disponible del 6 al 26 de agosto, pero se dividirán por distintos tipos de trámites. Del 6 al 12 de agosto se recibirán solicitudes de traslado para estudiantes inscritos en grados intermedios de escuelas públicas. También para quienes cursan sus estudios en escuelas particulares y desean incorporarse a una escuela pública en dichos grados.

Del 13 al 19 de agosto se atenderán los cambios solicitados de escuelas a quienes sí participaron en la preinscripción ordinaria del SAID.

Por último, del 20 al 26 de agosto podrán registrarse las y los aspirantes que no participaron en el proceso anterior y requieran ingresar a primero, segundo o tercero de preescolar, primero de primaria o primero de secundaria.