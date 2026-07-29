Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estados

Edomex abre nuevas fechas para cambios de escuela y nuevos ingresos a educación básica 2026

El proceso se hace a través de la página oficial del Edomex y permanecerá abierta durante 21 días de agosto, previo al arranque del nuevo ciclo escolar.
mié 29 julio 2026 03:31 PM
Añadir Expansión Política en Google
Cambio de escuela en el Edomex: el SAID abre nuevas fechas para los nuevos estudiantes 2026
Los padres de familia y tutores tienen una segunda oportunidad para inscribir a alumnos de primer ingreso en escuelas públicas del Estado de México. (Foto: IA / Chat GPT)

El Gobierno del Estado de México abrirá una segunda fase para que los padres de familia y tutores de estudiantes de educación básica en la entidad realicen cambios de escuela en el trámite de nuevos ingresos para el ciclo escolar 2026-2027, por lo que recomendó a quienes deseen hacer este trámite a estar atentos a las fechas.

Esta segunda fase será a través del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) y estará sujeto a la disponibilidad de espacios de las escuelas públicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la entidad mexiquense.

Publicidad

El Gobierno mexiquense detalló que también se podrán inscribir los estudiantes que no participaron en la preinscripción ordinaria del ciclo escolar 2026-2027 para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

El titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que con estas fechas en agosto de 2026 se busca garantizar el acceso a la educación básica bajo criterios de equidad, transparencia y atención a las necesidades de las familias mexiquenses.

¿Cuándo arranca el trámite?

La solicitud de inscripción y la solicitud de cambios de plantel estará disponible del 6 al 26 de agosto, pero se dividirán por distintos tipos de trámites. Del 6 al 12 de agosto se recibirán solicitudes de traslado para estudiantes inscritos en grados intermedios de escuelas públicas. También para quienes cursan sus estudios en escuelas particulares y desean incorporarse a una escuela pública en dichos grados.

Del 13 al 19 de agosto se atenderán los cambios solicitados de escuelas a quienes sí participaron en la preinscripción ordinaria del SAID.

Por último, del 20 al 26 de agosto podrán registrarse las y los aspirantes que no participaron en el proceso anterior y requieran ingresar a primero, segundo o tercero de preescolar, primero de primaria o primero de secundaria.

Publicidad

¿Dónde se realiza el trámite?

La convocatoria establece que se realizará a través de la página: edomex.gob.mx , luego dar clic en la ventana emergente de la Segunda Fase del SAID o a través del apartado de Eventos y Convocatorias, habilitado al público a partir de las 09:00 horas del 6 de agosto de 2026, y que permanecerá abierto hasta las 24:00 horas del 26 de agosto de 2026.

Estos trámites se realizan antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, que arranca el lunes 31 de agosto de 2026 .

calendario-sep-2026-2027-oficial.jpg
Calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 y que se publicó en el DOF. (Foto: Captura de pantalla del DOF)

Leer más:

calendario-sep-2026-2027.jpg
México

Ya es oficial: SEP revela cuándo iniciarán las clases del ciclo escolar 2026-2027

Requisitos

  • CURP del alumno o alumna
  • Clave del Centro de Trabajo (CCT) y nombre de la escuela pública de su elección.
  • Datos de la madre, padre o tutor: nombre completo, número telefónico, correo electrónico y CURP.
Publicidad

En caso de tener dudas acerca del trámite se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos:

Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Edomex: 800 696 96 96

Departamento de Información y Sistemas: 722 167 13 66; 722 214 72 58

Servicios Educativos Integrados al Edomex: 722 265 12 00 extensión 1419

Tags

Escuelas Estado de México

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad