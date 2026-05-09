Por CIA, “Chapitos” y consulados, escala la tensión entre México y Estados Unidos

La relación entre México y Estados Unidos se encuentra en uno de los momentos de más tensión por desencuentros en temas de seguridad.
El casi año y medio que han compartido los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump ha estado marcado por la exigencia desde Estados Unidos para que México haga más contra el crimen; sin embargo, fue en este último mes que la relación alcanzó un punto crítico.
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La participación de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (CIA) en un operativo en Chihuahua, las acusaciones de vínculos con el narcotráfico del gobernador con licencia, Rubén Rocha, y nueve políticos más, así como las advertencias de que si México no actúa contra el crimen, lo hará Estados Unidos, han acentuado la tensión bilateral.
La tarde de este jueves la cadena televisiva CBS News reveló que el gobierno de Trump revisará la red consular de México para constatar si está en concordancia con la agenda estadounidense de “Estados Unidos Primero”.
Esa revisión podría incluir el cierre de algunos de los 53 consulados, la red más grande que México tiene en cualquier nación.
Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su desacuerdo por esa revisión y aclaró que los consulados mexicanos no realizan política.
"Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falsa. Lo que hacen los consulados, que es su papel, igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, es que siempre protegen a sus ciudadanos", explicó.
La acusación de que México interviene en la política de Estados Unidos no es nueva. El autor estadounidense Peter Schweizer publicó el libro ‘El golpe de Estado invisible: cómo las élites estadounidenses y potencias extranjeras usan la inmigración como arma’ (‘The Invisible Coup: How American Elites and Foreign Powers Use Immigration as a Weapon’), en el que plantea que el gobierno de México y Morena utilizan la migración masiva como un “arma política” para influir en la política estadounidense a través de los consulados.
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El 29 de enero, la presidenta negó que los consulados sean utilizados con ese propósito y aclaró que sus funciones son asistir y proteger a los mexicanos que viven en ese país.
“Es un libro que dice que ‘desde los Consulados estamos haciendo política para Estados Unidos o en Estados Unidos’; cosa que es absolutamente falsa. Los Consulados tienen una labor que está determinada por las leyes internacionales. Y lo que hacen nuestros Consulados esencialmente, es la protección de los mexicanos en Estados Unidos y la atención de los mexicanos en Estados Unidos. Esa es su labor fundamental y a eso se dedican. Y negamos rotundamente que estén haciendo algo que tenga que ver con la política de los Estados Unidos”, dijo la presidenta Sheinbaum.
Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores también hubo respuesta. El entonces subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, aseguró que la red consular en Estados Unidos se apegaba al derecho internacional.
“La labor de nuestra red consular en Estados Unidos se realiza en estricto apego al derecho internacional (Convención de Viena sobre Relaciones Consulares) y a las leyes federales, estatales y locales de EUA. Nuestro compromiso es proteger a la comunidad mexicana. Jamás intervenimos en procesos políticos internos de ningún país”, escribió en redes sociales.
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El operativo de la CIA
Un operativo para desmantelar un laboratorio en Chihuahua fue el punto que elevó la tensión entre México y Estados Unidos.
Aunque un estado no puede hacer convenios con un gobierno extranjero, Chihuahua presuntamente permitió la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en el que se desmanteló uno de los laboratorios ubicados en la sierra Tarahumara.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se les había informado sobre el operativo, el cual dijo violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución solo el presidente de la República es responsable de “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, mientras que el artículo 117 constitucional señala que los estados no pueden, en ningún caso, “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.
La gobernadora se reunió con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a quien le dijo, que ella no sabía de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo.
Me reuní con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses.
En Chihuahua reconocemos que, cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados… pic.twitter.com/aZ0zbIXY7Q
La gobernadora ha cuestionado que mientras “que se habla mal de ella por desmantelar un laboratorio, pero "al otro se le defiende a capa y espada”, en referencia a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.
La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó que Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y nueve políticos más, de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
“Los acusados presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, aseguró el Departamento de Justicia.
A Rubén Rocha se le acusa de los delitos de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”, y en caso de ser encontrado culpable, ameritaría una pena de cadena perpetua o como mínimo 40 años de prisión.
“Como gobernador, Rocha Moya permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa", dice la acusación.
El gobernador pidió licencia para separarse del cargo.
Respecto a la petición de detención con fines de extradición, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que envíen pruebas porque hasta ahora prácticamente son acusaciones.
Las advertencias de Trump
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha lanzado advertencias y acusaciones a México.
El miércoles pasado, Trump aseguró que gobierno de Claudia Sheinbaum no cumple con su parte en el combate al narcotráfico, lo harán las autoridades estadounidenses.
"Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros", dijo Trump.
Donald Trump ha ofrecido al Gobierno de Sheinbaum enviar tropas a territorio mexicano para combatir a los integrantes del crimen organizado, pero ella lo ha rechazado.
En respuesta a la advertencia de Trump, Sheinbaum aseguró que su gobierno está actuando y ha logrado disminuir el tráfico de fentanilo.
Lo ha dicho varias veces el presidente Trump, no es la primera vez.
“Pero nosotros estamos actuando: Hay una reducción casi del 50 por ciento en homicidios dolosos. 2,500 laboratorios deshabilitados, destruidos…Hay reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos”, dijo Sheinbaum.
Este viernes, el presidente Trump nuevamente se lanzó contra México. En un evento por el Día de las Madres en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Trump afirmó que solo los cárteles gobiernan México.
"Tenemos un problema porque los cárteles gobiernan México. Nadie más: los cárteles. Simplemente lo gobiernan", dijo el político republicano.