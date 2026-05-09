Por CIA, “Chapitos” y consulados, escala la tensión entre México y Estados Unidos

El operativo de la CIA

Un operativo para desmantelar un laboratorio en Chihuahua fue el punto que elevó la tensión entre México y Estados Unidos.

Aunque un estado no puede hacer convenios con un gobierno extranjero, Chihuahua presuntamente permitió la participación de dos agentes de la CIA en un operativo en el que se desmanteló uno de los laboratorios ubicados en la sierra Tarahumara.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no se les había informado sobre el operativo, el cual dijo violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el artículo 89 de la Constitución solo el presidente de la República es responsable de “dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales”, mientras que el artículo 117 constitucional señala que los estados no pueden, en ningún caso, “celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras”.

La gobernadora se reunió con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a quien le dijo, que ella no sabía de la participación de los agentes estadounidenses en el operativo.

Me reuní con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para reafirmar la coordinación y el trabajo conjunto por la seguridad de las familias chihuahuenses.



En Chihuahua reconocemos que, cuando los distintos órdenes de gobierno trabajan unidos, se logran mejores resultados… pic.twitter.com/aZ0zbIXY7Q — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 24, 2026

La gobernadora ha cuestionado que mientras “que se habla mal de ella por desmantelar un laboratorio, pero "al otro se le defiende a capa y espada”, en referencia a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

Las acusaciones contra Rocha

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó que Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y nueve políticos más, de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

“Los acusados ​​presuntamente utilizaron sus cargos de confianza para proteger las operaciones del cártel, facilitando así el ingreso de drogas letales a nuestro país. Nadie está por encima de la ley”, aseguró el Departamento de Justicia.

A Rubén Rocha se le acusa de los delitos de “conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos”, y en caso de ser encontrado culpable, ameritaría una pena de cadena perpetua o como mínimo 40 años de prisión.

“Como gobernador, Rocha Moya permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa", dice la acusación.

El pasado viernes 1 de mayo, Rubén Rocha Moya pidió licencia temporal como gobernador de Sinaloa (Fotografía: Cortesía/ Cuartoscuro)

El gobernador pidió licencia para separarse del cargo.

Respecto a la petición de detención con fines de extradición, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que envíen pruebas porque hasta ahora prácticamente son acusaciones.