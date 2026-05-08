Sheinbaum rechaza que consulados de México realicen política en Estados Unidos

La cadena de televisión CBS News reportó que el Departamento de Estado estadounidense investiga los consulados mexicanos y evalúa cerrar algunas oficinas diplomáticas.

El proceso es para revisar que la red consular esté en consonancia con la agenda "Primero Estados Unidos". También ocurre tras quejas del movimiento conservador MAGA (Make America Great Again), que acusó a los consulados mexicanos de supuestamente lanzar una estrategia para influir en las elecciones estadounidenses.

Al respecto, en su conferencia matutina, la presidenta planteó que no ha sido informada sobre la revisión que hará el gobierno de Estados Unidos a los consulados y que podría ocasionar el cierre de algunas de esas representaciones.

"No tendría por qué. Somos muy respetuosos de la política de los Estados Unidos, lo que hacemos es la labor que hace cualquier consulado en el mundo de cualquier país", aclaró la mandataria federal.

Sobre las tareas de los consulados, la presidenta explicó que dan asesoría a los mexicanos sobre trámites como actas de nacimiento, cómo es el proceso para la doble nacionalidad de sus hijos, o cuando quieren regresar a su tierra de origen, cómo pueden enviar sus propiedades. Además, cuando hay una redada, brindarles acompañamiento y asesoría legal.

Sin embargo, descartó que en la red consular se haga algún tipo de política.

"No estamos de acuerdo. Además, no es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación, o que estén haciendo política en los Estados Unidos, eso es absolutamente falso", reiteró.