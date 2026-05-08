Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
presidencia

Sheinbaum rechaza que consulados de México realicen política en Estados Unidos

La presidenta manifestó su desacuerdo por la revisión que Estados Unidos hace a los 53 consulados de México, los cuales, aclaró, atienden a los mexicanos que radican en tierra estadounidense.
vie 08 mayo 2026 08:27 AM
Sheinbaum rechaza que consulados hagan política en EU.jpeg
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la red de consulados en Estados Unidos se encarga de la protección de los mexicanos que radican en tierra estadounidense, pero rechazó que se realice política. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que los 53 consulados de México en Estados Unidos realicen política contra el gobierno de Donald Trump, por lo que manifestó su inconformidad por la revisión a su funcionamiento.

"Esta idea de que los consulados mexicanos están haciendo política en Estados Unidos es completamente falsa. Lo que hacen los consulados, que es su papel, igual que el consulado de Estados Unidos en México o de otros países, es que siempre protegen a sus ciudadanos", explicó.

Publicidad

La cadena de televisión CBS News reportó que el Departamento de Estado estadounidense investiga los consulados mexicanos y evalúa cerrar algunas oficinas diplomáticas.

El proceso es para revisar que la red consular esté en consonancia con la agenda "Primero Estados Unidos". También ocurre tras quejas del movimiento conservador MAGA (Make America Great Again), que acusó a los consulados mexicanos de supuestamente lanzar una estrategia para influir en las elecciones estadounidenses.

Al respecto, en su conferencia matutina, la presidenta planteó que no ha sido informada sobre la revisión que hará el gobierno de Estados Unidos a los consulados y que podría ocasionar el cierre de algunas de esas representaciones.

"No tendría por qué. Somos muy respetuosos de la política de los Estados Unidos, lo que hacemos es la labor que hace cualquier consulado en el mundo de cualquier país", aclaró la mandataria federal.

Sobre las tareas de los consulados, la presidenta explicó que dan asesoría a los mexicanos sobre trámites como actas de nacimiento, cómo es el proceso para la doble nacionalidad de sus hijos, o cuando quieren regresar a su tierra de origen, cómo pueden enviar sus propiedades. Además, cuando hay una redada, brindarles acompañamiento y asesoría legal.

Conoce más:

aportacion-mexicanos-eu.jpeg
presidencia

Mexicanos en EU aportan 2.06 billones de dólares al PIB, según informe

Sin embargo, descartó que en la red consular se haga algún tipo de política.

"No estamos de acuerdo. Además, no es así que los consulados realicen algún tipo de política en Estados Unidos en contra del gobierno de Estados Unidos o en contra de cualquier situación, o que estén haciendo política en los Estados Unidos, eso es absolutamente falso", reiteró.

Publicidad

De acuerdo con la presidenta, México se conduce conforme a la Constitución y el principio de autodeterminación de los pueblos, por lo que no interviene en asuntos que corresponden a Estados Unidos.

"Nosotros tenemos en nuestra Constitución la autodeterminación de los pueblos. Así como defendemos la autodeterminación de un pueblo, también Estados Unidos es su autodeterminación. Nosotros no tenemos por qué influir en la política de los Estados Unidos desde México. ¿Qué hacemos? Defendemos a los mexicanos que viven allá porque es nuestra responsabilidad y opinamos frente a la situación que tiene que ver entre ambos países o alguna situación mundial, pero no están haciendo política en los Estados Unidos", resaltó.

Publicidad

Tags

conferencia mañanera Estados migrantes

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad