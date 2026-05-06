Violencia en Sinaloa creció bajo el cobijo de autoridades: homicidios aumentaron 174% con Raúl Rocha Moya

Cuando Rocha tomó el control del estado, en 2021, se registraron 603 homicidios dolosos, sin embargo, el 2025 cerró con 1,658 muertes violentas, la cifra más alta desde 2011, cuando gobernaba Mario López Valdez, el aliancista del PAN, PRD y PT conocido como "Malova".

Desde candidato y luego ya al frente del gobierno, a Rocha lo siguió la sombra del narcotráfico y de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la acusación tomó fuerza cuando en 2024 “El Mayo” Zambada fue entregado al gobierno de Estados Unidos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa señaló que la mañana del 25 de julio de 2024, antes de ser capturado, se dirigía a una reunión a la que iba a asistir el gobernador con licencia Rocha Moya.

El morenista lo negó y se mantuvo en el cargo hasta la semana pasada, cuando el señalamiento no vino de un presunto criminal sino del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo acusó de dar protección al cártel.

“En múltiples ocasiones, tanto antes como después de convertirse en gobernador de Sinaloa, Rocha Moya asistió a reuniones con los líderes de los Chapitos y otros líderes del cártel, en las que Rocha Moya prometió apoyar las operaciones de tráfico de drogas del cartel”, dice la acusación.

La presunta complicidad entre crimen y autoridad no es nueva. El experto en seguridad y profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Manuel Sánchez, revela que al menos desde la década de 1960, las autoridades de Sinaloa han tenido algún vínculo con organizaciones como el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Guadalajara, el Cártel de Juárez y Los Beltrán Leyva.