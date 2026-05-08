"Los cárteles gobiernan México. Nadie más: los cárteles", insiste Trump

Las acusaciones de este viernes las realizó Trump durante un evento de Día de las Madres en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca y a dos días de que advirtiera que si México no actúa contra los cárteles, las autoridades estadounidenses lo harán.

La semana pasada, el Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a nueve políticos más de tener vínculos con el narcotráfico.

Trump anunció que su lucha contra las drogas ya inició en la vía terrestre, por lo que espera que se reduzca el tráfico hacia Estados Unidos.

"Ahora hemos comenzado vía terrestre. Y ustedes verán que bajará bastante. Ustedes lo verán como baja. La mayor parte (las drogas) llegan a través de México", acusó.

De los 264,560 kilogramos de drogas que fueron decomisados durante el año fiscal 2025, que comprende de octubre de 2024 a septiembre de 2025, el 43% (116,217 kilos) fue incautado en la frontera con México.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscara sostener una llamada vía telefónica con Trump, con quien dijo, puede haber diferencias, pero prevalece una buena relación.

"Sí, hablamos muy seguido con el presidente Trump y podemos hablar pronto, tenemos muchos temas en común, entre otros, los mexicanos que viven allá y también el tema comercial y muchos otros temas y esa relación la queremos mantener, eso es muy importante. No necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y tenemos que manifestarlo cuando no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no busquemos una buena relación", dijo este viernes.

