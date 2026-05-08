El Congreso de Coahuila en juego, el PRI busca retener todo el poder frente a Morena

Entra al bat Ariadna Montiel, con partido en curso

Morena se ha centrado en Coahuila también por tratarse de los únicos comicios del año y porque será la primera elección de Ariadna Montiel, exsecretaria del Bienestar y quien se estrenará como nueva presidenta morenista en ese proceso.

Sin embargo, ella apenas asumió el cargo este 3 de mayo y hasta ahora había sido la exdirigente Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido, los operadores, con afiliación de 250,000 nuevos militantes, armado de estructura territorial, designación de candidatos y plan de defensa del voto.

Navarrete Vela descarta, por ello, que el resultado electoral vaya a marcar a Montiel, quien apenas llega al partido.

“Es como en el béisbol: está un pitcher, lanza, le conectan un hit, se embasa en primera (es decir llega a salvo); lanza el pitcher, se embasa en segunda, llenan la casa y sacan al pitcher. La herencia que dejó Alcalde en Coahuila es complicada, no creo que le vaya a ir muy bien, aunque no porque haya hecho un mal trabajo Alcalde”, sostiene.

Navarrete remarca que el resultado en Coahuila no indicará nada con relación al 2027. “Los datos no muestran un crecimiento significativo de la votación de Morena como partido, (pero ) eso no significaría que en las elecciones del 2027 en donde se van a disputar cerca de 17 gobernaturas le vaya a ir mucho mejor al PRI”, comenta.

Sí podríamos decir que Coahuila es un último reducto, un lugar simbólico, un lugar fuerte todavía del PRI, pero solamente ahí. Juan Pablo Navarrete Vela, académico de la Universidad de Michoacán.

Por lo pronto, Ariadna Montiel , la nueva dirigente morenista, se ha puesto como meta destronar al PRI del estado que domina desde hace cien años.

“Ha habido momentos más difíciles para nosotros, los pudimos librar. Vivimos la represión del PRI, vivimos la persecución del PRI…la reforma energética de Calderón, de Peña Nieto y salimos adelante, hoy tenemos un país distinto. Así que no hay imposibles, lo vamos a lograr”.

Grupos parlamentarios Congreso de Coahuila. (Fuente: Congreso del estado de Coahuila LXIII Legislatura 2024-2026)

¿Morena en crisis?

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y exgobernador de Coahuila, asegura que Morena llega debilitado por el incumplimiento de promesas y desorden interno, y eso marcará su derrota.

“Hay una crisis interna en Morena, corrieron a la presidenta de su partido, no me digan que no hay crisis. (Alcalde) solo fue a dos elecciones pequeñitas de Veracruz y Durango. No la dejaron ir a elecciones (...). Aquí la corrieron por el desorden que traen ahí adentro”, considera.

En la entidad se habla de divisiones internas en Morena, donde se aprecian dos figuras que buscarán la gubernatura: el senador Luis Fernando Salazar, de un grupo político distinto al de la también senadora Cecilia Guadiana, respaldada por su esposo y delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago.

También ha habido diferendos entre Morena y sus aliados. Esta vez se recompuso la relación con el PT), que es la tercera fuerza en el estado, y formaron la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Coahuila.