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El Congreso de Coahuila en juego, el PRI busca retener todo el poder frente a Morena

El PRI se mantiene como la primera fuerza en la entidad, desde el Poder Ejecutivo hasta los municipios, mientras para Morena la elección del 7 de junio es la ventana para que eventualmente pueda sumar espacios.
vie 08 mayo 2026 05:30 AM
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Coahuila es una de las dos entidades en las que el PRI todavía gobierna y Morena quiere arrebatar... empezando por el Congreso. (Foto: Cuartoscuro/Morena)

Este 7 de junio Coahuila renovará las 25 diputaciones de su Congreso estatal. Aunque se trata de una contienda local, sus resultados tendrán repercusiones nacionales.

La entidad representa uno de los últimos bastiones del Partido Revolucionario Institucional (PRI): es el único estado del país donde el partido nunca ha perdido la gubernatura. Junto con Durango, es además una de las dos únicas entidades donde el tricolor aún conserva el poder estatal. Por ello, la elección no solo pondrá en juego la integración del Congreso local, sino también la fortaleza y permanencia política del PRI en uno de sus territorios históricos.

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Juan Pablo Navarrete Vela, politólogo e investigador de la Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán, recuerda que la entidad es la única en el país donde existe todavía un partido predominante, es decir que no ha perdido ninguna elección de gobernador, y es el PRI, que aún tiene arraigo en ayuntamientos y diputaciones.

Los números indican que el PRI “tiene amplias posibilidades de seguir teniendo control en ese territorio como uno de los últimos bastiones que le quedan, que son Durango y Coahuila”.

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Sustenta su análisis en los resultados electorales de las elecciones de 2017 y 2023, en que se renovó la gubernatura y en ambos casos el PRI logró retenerla, con Miguel Riquelme y Manolo Jiménez, mientras que Morena alcanzó apenas 11.91% y 21.48% de los votos, respectivamente.

“Ese es su techo de crecimiento, yo creo que Morena va a estar en el rango entre el 11% y el 21%. Tal vez un poquito más, pero de eso a que gane muchos distritos o el Control del Congreso, eso no creo que vaya a pasar”, comenta.

Marcela Bravo Ahuja, politóloga de la UNAM, experta en sistema electoral y de partidos, plantea que en Coahuila “se juegan intereses nacionales en elecciones locales".

"Es más una lucha de estructuras partidarias. No es un juego de participación ciudadana. Veo más bien a los partidos, sus dirigencias nacionales y sus apuestas al futuro. Es como en el ajedrez, están haciendo una jugada para empatar con decisiones del futuro”, dice.

Pero ambos descartan que los resultados de las elecciones en la entidad vayan a marcar quién ganará el gobierno local en ese proceso futuro, pues aún nada está decidido.

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Entra al bat Ariadna Montiel, con partido en curso

Morena se ha centrado en Coahuila también por tratarse de los únicos comicios del año y porque será la primera elección de Ariadna Montiel, exsecretaria del Bienestar y quien se estrenará como nueva presidenta morenista en ese proceso.

Sin embargo, ella apenas asumió el cargo este 3 de mayo y hasta ahora había sido la exdirigente Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización del partido, los operadores, con afiliación de 250,000 nuevos militantes, armado de estructura territorial, designación de candidatos y plan de defensa del voto.

Navarrete Vela descarta, por ello, que el resultado electoral vaya a marcar a Montiel, quien apenas llega al partido.

“Es como en el béisbol: está un pitcher, lanza, le conectan un hit, se embasa en primera (es decir llega a salvo); lanza el pitcher, se embasa en segunda, llenan la casa y sacan al pitcher. La herencia que dejó Alcalde en Coahuila es complicada, no creo que le vaya a ir muy bien, aunque no porque haya hecho un mal trabajo Alcalde”, sostiene.

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Navarrete remarca que el resultado en Coahuila no indicará nada con relación al 2027. “Los datos no muestran un crecimiento significativo de la votación de Morena como partido, (pero ) eso no significaría que en las elecciones del 2027 en donde se van a disputar cerca de 17 gobernaturas le vaya a ir mucho mejor al PRI”, comenta.

Sí podríamos decir que Coahuila es un último reducto, un lugar simbólico, un lugar fuerte todavía del PRI, pero solamente ahí.
Juan Pablo Navarrete Vela, académico de la Universidad de Michoacán.

Por lo pronto, Ariadna Montiel , la nueva dirigente morenista, se ha puesto como meta destronar al PRI del estado que domina desde hace cien años.

Ha habido momentos más difíciles para nosotros, los pudimos librar. Vivimos la represión del PRI, vivimos la persecución del PRI…la reforma energética de Calderón, de Peña Nieto y salimos adelante, hoy tenemos un país distinto. Así que no hay imposibles, lo vamos a lograr”.

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Grupos parlamentarios Congreso de Coahuila. (Fuente: Congreso del estado de Coahuila LXIII Legislatura 2024-2026)

¿Morena en crisis?

Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI y exgobernador de Coahuila, asegura que Morena llega debilitado por el incumplimiento de promesas y desorden interno, y eso marcará su derrota.

“Hay una crisis interna en Morena, corrieron a la presidenta de su partido, no me digan que no hay crisis. (Alcalde) solo fue a dos elecciones pequeñitas de Veracruz y Durango. No la dejaron ir a elecciones (...). Aquí la corrieron por el desorden que traen ahí adentro”, considera.

En la entidad se habla de divisiones internas en Morena, donde se aprecian dos figuras que buscarán la gubernatura: el senador Luis Fernando Salazar, de un grupo político distinto al de la también senadora Cecilia Guadiana, respaldada por su esposo y delegado del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago.

También ha habido diferendos entre Morena y sus aliados. Esta vez se recompuso la relación con el PT), que es la tercera fuerza en el estado, y formaron la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Coahuila.

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Hace tres años el PT tuvo candidato propio, el hoy diputado Ricardo Mejía Berdeja, mismo que acusó de fraude y hasta de crimen organizado a candidatos morenistas, pero ahora van juntos.

“La elección no mide la gobernatura, pero sí es un termómetro de la política ahorita, del papel de los partidos chicos, de la cohesión de Morena, del descontento de las dirigencias locales de los partidos”, dice Bravo Ahuja.

Por ejemplo, llama la atención que Morena con tal de mantener esa alianza cedió cinco de los 16 distritos a candidatos petistas, dice. “Para el peso electoral que tiene (el PT) eso muy fuerte. Yo no sé hasta qué momento Morena se va a arrepentir de cómo ha hecho crecer el PT y al Verde”, dice.

De hecho el PVEM va en solitario “se sienten con la fuerza para poderlo hacer y rompen con Morena y el PT. Ven que tienen la fuerza de sus regidores”, agrega.

La polémica y la tensión han marcado la relación entre PRI, PAN y Morena. Elisa Maldonado dirigente panista local, fue la primera en esta campaña en lanzar denuncias: acusó al abanderado a diputado Antonio “Tony” Flores, de Morena-PT de tener una orden de aprehensión en Texas por abuso sexual.

Sin embargo el PAN, que va solo, es la cuarta fuerza en el estado con 6.94% de votación válida emitida es decir, descontados votos nulos y del PRD, que desapareció en la entidad.

Coahuila, prioridad para el PRI y Morena

Además de ser casi su último reducto, debido a que gobierna Coahuila el tricolor apuesta por mantener el control legislativo y dar condiciones de gobernabilidad a su mandatario Manolo Jiménez, al que llevó al triunfo en 2023 de la mano de su ahora exaliado, el PAN.

En la pasada elección local, el PRI obtuvo una votación de 56.9% a gobernador pero la votación válida emitida reconocida quedó en 46.06%. Además ganó la mayoría de curules y ha defendido esa posición con todo.

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Para Morena, que controla 27 Congresos estatales y gobierna 23 entidades del país, el Congreso coahuilense no le abona más poder; pero la fuerza de Coahuila es simbólica, pues el PRI nunca ha perdido en ese territorio.

Hace tres años, en las elecciones de Congreso local (16 diputados de mayoría, nueve plurinominales), el PRI ganó nueve distritos de mayoría y le fue asignada una de representación proporcional, para una bancada de diez legisladores. El PAN triunfó en cinco distritos y su aliado, el PRD perdió el registro pero alcanzó dos curules de mayoría.

Esa alianza le pegó duro a la imagen del PAN, luego de que ya al triunfo, en 2024, su entonces líder, Marko Cortés, exhibió en redes sociales un documento firmado con el líder del PRI Alejandro Moreno, sobre el reparto de posiciones (notarías, secretarías) en caso de ganar la elección, cargos que exigió sin éxito.

Ahora el PRI sólo se unió al partido local Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y ambos formaron la Alianza Ciudadana por la Seguridad.

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En esa elección Morena no ganó ningún distrito y perdió la gubernatura con el empresario y senador Armando Guadiana como candidato. De paso atravesó un cisma pues el PT contendió por su lado.

En la asignación plurinominal Morena alcanzó cinco diputados, PT uno y PVEM uno. Otra diputada fue para la Unidad Democrática de Coahuila (UDC), ahora aliado al PRI en 2026.

Coahuila es pues, todo un símbolo para Morena y le recuerda que el PRI sigue en la escena nacional.

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