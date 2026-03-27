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Sheinbaum rechaza violación a la soberanía por ingreso de militares de EU a territorio mexicano

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no fue intencional que militares estadounidenses ingresaran dos metros del territorio nacional.
vie 27 marzo 2026 11:37 AM
Militares frontera México EU
El ingreso de los militares a territorio mexicano se dio en Nogales, Sonora. (Foto: Omar Martínez Noyola/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que aunque se detectó que militares de Estados Unidos ingresaron a territorio mexicano, no se incurrió en ninguna violación porque no fue intencional y cuando se les pidió que se retiraran, así lo hicieron.

“Se pasaron como dos metros en la frontera y de inmediato se les pidió que regresaran y se regresaron”, explicó este viernes en su conferencia de prensa.

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El pasado martes en Nogales, Sonora, se reportó que mientras militares de origen estadounidense realizaban trabajos en el cerco fronterizo, ingresaron unos metros al territorio mexicano.

Sobre este incidente, la presidenta detalló que el ingreso se dio cuando los militares realzaban un operativo.

-¿No era algo alguna cuestión de intervención?, se le preguntó en su conferencia matutina.

-No, nada sino sencillamente estaban en operativo y se pasaron unos metros y de inmediato se les pidió que se retiraran, se retiraron”, dijo.

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La presidenta también rechazó que este ingreso sin autorización de México implique alguna violación a la soberanía nacional.

“No hay nada porque no fue intencional”, aclaró.

Militares de EU en México

El ingreso de militares de Estados Unidos en México requiere de autorización por parte del Senado de la República.

En los últimos meses, varios grupos de militares han ingresado a México. El pasado 24 de marzo, la presidenta Sheinbaum pidió la autorización al Senado para que 35 elementos estadounidenses realicen labores de capacitación para el Mundial de futbol.

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La capacitación lleva por nombre "Adiestramiento en Preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y Ejercicio VITAL ARCHER", y se realizará entre el 3 de abril y el 1 de mayo de 2026.

En el gobierno de la presidenta Sheinbaum se ha autorizado el ingreso de alrededor de 200 marines y militares para labores de adiestramiento en Chihuahua, Campeche, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo.

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En los primeros meses de gobiernos de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa no se realizó ninguna entrada de militares y marines estadounidenses a territorio mexicano, pero sí algunas salidas de elementos nacionales al extranjero.

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