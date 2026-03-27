Sheinbaum rechaza violación a la soberanía por ingreso de militares de EU a territorio mexicano

El pasado martes en Nogales, Sonora, se reportó que mientras militares de origen estadounidense realizaban trabajos en el cerco fronterizo, ingresaron unos metros al territorio mexicano.

Sobre este incidente, la presidenta detalló que el ingreso se dio cuando los militares realzaban un operativo.

-¿No era algo alguna cuestión de intervención?, se le preguntó en su conferencia matutina.

-No, nada sino sencillamente estaban en operativo y se pasaron unos metros y de inmediato se les pidió que se retiraran, se retiraron”, dijo.

La presidenta también rechazó que este ingreso sin autorización de México implique alguna violación a la soberanía nacional.

“No hay nada porque no fue intencional”, aclaró.

Militares de EU en México

El ingreso de militares de Estados Unidos en México requiere de autorización por parte del Senado de la República.

En los últimos meses, varios grupos de militares han ingresado a México. El pasado 24 de marzo, la presidenta Sheinbaum pidió la autorización al Senado para que 35 elementos estadounidenses realicen labores de capacitación para el Mundial de futbol.