Sheinbaum niega operaciones militares de EU en México: “En territorio nacional no hay nada”

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a las aerolíneas de Estados Unidos para que tomen precauciones al operar en el espacio aéreo de México, así como en varios países de Centroamérica y Sudamérica, debido a actividades militares y "situaciones potencialmente peligrosas". Esta alerta estará vigente por un periodo de 60 días, a partir del 16 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa al Gobierno de México de estar controlado por los cárteles de las drogas, organizaciones delincuenciales que clasificó como “terroristas”.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista a Fox News el pasado 8 de enero.

El 3 de enero pasado fue detenido y extraditado a Estados Unidos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos están en proceso de juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico.