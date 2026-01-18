Publicidad

Sheinbaum niega operaciones militares de EU en México: “En territorio nacional no hay nada”

La presidenta rechazó que el Gobierno de Estados Unidos realice acciones militares en territorio nacional, tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación sobre volar en México.
dom 18 enero 2026 03:11 PM
Imagen ilustrativa. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional. (Cuartoscuro/Graciela López Herrera)

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que Estados Unidos realice operaciones militares en México, al ser cuestionada por periodistas en su visita a San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Ya en la Mañanera lo vemos. Nada, no hay nada. (…) En territorio nacional no hay nada”, respondió brevemente la mandataria.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a las aerolíneas de Estados Unidos para que tomen precauciones al operar en el espacio aéreo de México, así como en varios países de Centroamérica y Sudamérica, debido a actividades militares y "situaciones potencialmente peligrosas". Esta alerta estará vigente por un periodo de 60 días, a partir del 16 de enero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa al Gobierno de México de estar controlado por los cárteles de las drogas, organizaciones delincuenciales que clasificó como “terroristas”.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México”, dijo Trump en una entrevista a Fox News el pasado 8 de enero.

"Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México", dijo Trump en una entrevista a Fox News el pasado 8 de enero.

El 3 de enero pasado fue detenido y extraditado a Estados Unidos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos están en proceso de juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico.

El 3 de enero pasado fue detenido y extraditado a Estados Unidos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos están en proceso de juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que la advertencia de la Administración Federal de Aviación estadounidense no es una prohibición, sin embargo no confirma ni niega la realización de operaciones militares en territorio aéreo mexicano.

“Es importante precisar que este NOTAM (Notice To Airmen) no constituye una prohibición, sino una medida de precaución orientada a reforzar la atención y el cuidado en la operación aérea dentro de determinadas regiones del espacio aéreo. No existen implicaciones operativas ni restricciones para México ni para aerolíneas u operadores mexicanos”, indicó la dependencia.

