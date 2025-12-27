Publicidad

Liberan a joven detenido en Michoacán tras protestar por el asesinato de Carlos Manzo

Raúl Meza fue el único manifestante a quien la Fiscalía del Estado vinculó a proceso, con los cargos de sabotaje y daños tras el ingreso violento de manifestantes a un edificio de Gobierno en Michoacán.
sáb 27 diciembre 2025 07:27 PM
Raúl Meza fue acusado del delito de “sabotaje” tras protestar por el asesinato del alcalde de Uruapán. (Foto: X/ @MiguelMezaC )

Tras permanecer casi dos meses privado de su libertad, Raúl Meza Abonce, un joven de 28 años detenido durante las protestas en Morelia, fue liberado este sábado y continuará su proceso legal en libertad, informaron autoridades y su defensa.

La detención ocurrió el pasado 2 de noviembre, durante una movilización frente al Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue atacado el 1 de noviembre, hecho que desató una ola de protestas en la entidad.

Meza fue el único manifestante a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó a proceso, con los cargos de sabotaje y daños tras el ingreso violento de un grupo de manifestantes al edificio gubernamental.

Durante su detención y estancia en el Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” en Morelia, familiares, colectivos sociales y defensores de derechos humanos denunciaron irregularidades y presuntos abusos policiales, incluidos señalamientos de tortura.

Estos señalamientos se difundieron con videos en redes sociales y derivaron en investigaciones internas contra al menos un elemento de la Guardia Civil por su actuación en el operativo.

En días recientes, la defensa y allegados de Meza afirmaron que el caso representaba un ejemplo de criminalización de la protesta pacífica, pues los cargos y la prolongada detención habrían respondido más a su participación en la movilización que a hechos delictivos debidamente acreditados.

Este sábado, el secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que la administración estatal coadyuvó con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que Raúl pudiera acceder a la modificación de las medidas cautelares y continuar su proceso penal sin permanecer recluido.

Autoridades señalaron que las investigaciones relacionadas con los hechos de la protesta seguirán su curso en el marco legal correspondiente.

