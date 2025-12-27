Liberan a joven detenido en Michoacán tras protestar por el asesinato de Carlos Manzo

Tras permanecer casi dos meses privado de su libertad, Raúl Meza Abonce, un joven de 28 años detenido durante las protestas en Morelia, fue liberado este sábado y continuará su proceso legal en libertad, informaron autoridades y su defensa.

La detención ocurrió el pasado 2 de noviembre, durante una movilización frente al Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue atacado el 1 de noviembre, hecho que desató una ola de protestas en la entidad.