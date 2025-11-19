13 de los 18 detenidos en la marcha de la Generación Z son vinculados a proceso

Los 18 detenidos fueron presentados por separado ante distintos jueces de control en los juzgados del Reclusorio Norte, donde se desarrolló la audiencia inicial en su contra.

La Fiscalía capitalina acusó a los jóvenes por los daños ocasionados a la infraestructura pública, así como de lesiones a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y civiles durante los hechos en el zócalo capitalino y calles del centro histórico.

Jueces de control calificaron de legal su detención y comenzaron a desahogar las primeras carpetas de investigación, en la que diez de los detenidos fueron vinculados a proceso, cinco por el delito de resistencia de particulares y otros cinco por lesiones y robo. Sin embargo, al no ser un delito grave quedaron en libertad con la medida cautelar de firma periódica mensual.

Tras varias horas de audiencia, la madrugada de este 19 de noviembre un juez de control vinculó a proceso a tres personas más por el delito de homicidio en grado de tentativa, de las cuales Quetzal Arturo Gonzalez Rojas, de 18 años, y Francisco García Colín, de 57, permanecerán en prisión preventiva justificada.

Gabriel Pérez Rábago, de 50 años, quien también era acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa, fue liberado tras comprobarse que es trabajador del Gobierno de la Ciudad de México y no participó en las manifestaciones del sábado.

De acuerdo con el registro de servidores públicos, Pérez Rábago, es trabajador de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y actualmente ocupa el cargo de jefe de oficina de Desarrollo de Procesos. El juez impuso la medida cautelar de firma periódica quincenal.

Gabriel Pérez Rábago es funcionario del gobierno de la Ciudad de México y acudió a documentar la manifestación sin participar en ella, según su testimonio ante un juez de control (Captura de pantalla)

Otros cinco detenidos solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se determine su situación jurídica, por lo que permanecerán en prisión preventiva hasta el viernes 21de noviembre cuando se reanude su audiencia.