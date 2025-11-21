Autoridades identifican a 18 grupos anarquistas en 14 estados mexicanos

“El Centro Nacional de Inteligencia de México confirma que en por lo menos 14 estados del país se han detectado grupos de los autodenominados anarquistas”, dice un reporte que fue obtenido en los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional filtrados por el grupo Guacamaya.

Los grupos identificados son:

A estos grupos se les describe por sus acciones violentas durante las movilizaciones.

“Grupos caracterizados por sus acciones violentas, pintas, incendios, detonaciones de artefactos explosivos y de armas de fuego”, agrega el reporte de Sedena.

Grupos identificados por el Centro Nacional de Inteligencia de México. (Foto: Captura de pantalla del informe.)

La presencia de estos grupos se concentra en la zona centro del país. En los estados en los que son identificados son: