Hay más de 125 puntos donde puedes vacunarte contra el sarampión en el Edomex

El despliegue de puntos de vacunación busca cubrir zonas urbanas y rurales del Edomex. Aquí se muestra cómo encontrar módulos por municipio y qué horarios mantienen activos durante la jornada.
mié 11 febrero 2026 03:26 PM
Ante el riesgo de transmisión de sarampión y otras enfermedades respiratorias en entornos escolares, el Gobierno del Estado de México activó medidas para reducir contagios y proteger a estudiantes, personal docente y familias. (Expansión|ChatGPT)

El sarampión se ha vuelto tema de conversación en territorio nacional después del repunte de casos que se han registrado desde finales del 2025.

Hasta el 10 de febrero de 2026, los conteos oficiales en México registran 9,074 casos confirmados de sarampión y 23,068 casos probables.

Si aún no te has aplicado el refuerzo o desconoces tu esquema de vacunación, te decimos cómo ubicar cada uno.

Qué acciones implementó el gobierno del Edomex ante el riesgo de contagio en escuelas

Ante el riesgo de transmisión de sarampión y otras enfermedades respiratorias en entornos escolares, el Gobierno del Estado de México activó medidas para reducir contagios y proteger a estudiantes, personal docente y familias, en coordinación con instancias de salud y bajo recomendaciones nacionales e internacionales para detección temprana y mitigación en planteles.

Entre las acciones se incluye la vacunación conforme al esquema oficial, con aplicación de SRP en niñas y niños de 6 meses a 9 años, y de SR en personas de 10 a 49 años, además de campañas para recuperar coberturas. Desde el 9 de febrero de 2026 se aplican filtros sanitarios diarios en las entradas de los planteles, con toma de temperatura sin contacto y observación clínica; si se detectan fiebre mayor a 38 grados, ronchas rojizas, ojos rojos, tos o manchas blancas en la boca, se separa al alumno o alumna y se contacta a la unidad de salud local para valoración.

Como complemento, se recomendó el uso de cubrebocas en interiores y espacios cerrados sin distancia física, así como la capacitación de personal escolar para identificar signos de sarampión, aplicar protocolos de aislamiento y notificar casos. También se indicó informar a madres, padres y tutores, registrar diariamente las acciones del filtro sanitario y los casos detectados para enviarlos a la Dirección de Epidemiología del Estado, además de mantener ventilación en aulas y promover lavado de manos e higiene respiratoria.

Cómo ubicar los módulos de vacunación contra el sarampión en Edomex

El Gobierno del Estado de México informó que los módulos habilitados para la vacunación contra el sarampión pueden consultarse en el sitio del Instituto de Salud del Estado de México. En la página https://salud.edomex.gob.mx/isem/vacuna_sarampion .

Para localizar el módulo más cercano, es necesario desplazarse al final de la página y capturar el municipio. El sistema muestra los puntos habilitados, junto con fechas de operación y horarios específicos de atención para cada sede.

Las autoridades señalaron que los puntos se actualizan conforme avanza la jornada de vacunación, por lo que se recomienda revisar el sitio oficial antes de acudir. De esta manera, se puede confirmar la ubicación exacta, el tipo de módulo y el horario vigente para evitar traslados innecesarios.

Módulos de vacunación activos en Edomex hasta el 11 de febrero de 2026

Acambay de Ruiz Castañeda

Unidad: Suplente

Sitio: Sala de espera

Ubicación: C. Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Col. Revolución, Acambay

Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026

Horario: 09:00 - 13:00

Capulhuac

Unidad: 1

Sitio: Plaza Municipal

Ubicación: Plaza Hombres Ilustres

Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

Donato Guerra

Unidad: Explanada Municipal Donato Guerra

Sitio: Plaza Municipal

Ubicación: Explanada Municipal Donato Guerra

Fechas: 10/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

Ecatepec de Morelos

Unidad: San Agustín

Sitio: Mercado

Ubicación: Calle Iztaccíhuatl esquina Avenida Quinto Sol, Col. Cd. Azteca 2a sección

Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

Huehuetoca

Unidad: Centro de Salud Santa Teresa

Sitio: Centro de Salud

Ubicación: Paseo de la Mora s/n, Conjunto Habitacional Santa Teresa, C.P. 54694

Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026

Horario: 08:30 - 15:30

Isidro Fabela

Unidad: Semifijo

Sitio: Explanada Municipal

Ubicación: Constitución 1, Col. Laureles, Isidro Fabela

Fechas: 11/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

Jilotepec

Unidad: C.S. Jilotepec

Sitio: Plaza Municipal

Ubicación: Kiosco en Plaza Manuel Ávila Camacho s/n, entre Juárez y Gustavo Baz

Fechas: 09/02/2026

Horario: 09:00 - 15:00

La Paz

Unidad: 1

Sitio: Escuela

Ubicación: Tenancingo y Calle 5, Valle de los Reyes

Fechas: 11/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

Malinalco

Unidad: Fijo Centro de Salud

Sitio: Plaza Cívica

Ubicación: Hidalgo

Fechas: 07/02/2026, 08/02/2026, 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026, 14/02/2026, 15/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

Naucalpan de Juárez

Unidad: Avenida

Sitio: Calle

Ubicación: Melón Manzana 008, Las Huertas 3a sección, C.P. 53427

Fechas: 15/02/2026

Horario: 10:00 - 14:00

Ocuilan

Unidad: 46066

Sitio: Mercado

Ubicación: Hidalgo esquina Las Flores

Fechas: 13/02/2026

Horario: 10:00 - 14:00

Polotitlán

Unidad: CEAPS Polotitlán

Sitio: Frente a Presidencia Municipal

Ubicación: Portal Hidalgo s/n, Centro Polotitlán

Fechas: 13/02/2026

Horario: 09:00 - 15:00

San Felipe del Progreso

Unidad: 1

Sitio: Terminal / Transporte

Ubicación: Calle María de la Luz Rodríguez s/n, San Felipe del Progreso

Fechas: 09/02/2026, 10/02/2026, 11/02/2026, 12/02/2026, 13/02/2026

Horario: 09:00 - 15:00

Tecámac

Unidad: Héroes Tecámac

Sitio: Plaza comercial

Ubicación: Arco techo de Plaza Bella Mexiquense, Ojo de Agua, Estado de México

Fechas: 08/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

Valle de Bravo

Unidad: Cuadrilla de Dolores, Tenantongo

Sitio: Escuela

Ubicación: Frente a la Primaria de Tenango

Fechas: 13/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

Zacazonapan

Unidad: Explanada Municipal Zacazonapan

Sitio: Plaza Municipal

Ubicación: Plaza Municipal Zacazonapan

Fechas: 11/02/2026

Horario: 09:00 - 14:00

sarampión Vacunas Estado de México

