La Generación Z, marcada por la violencia y preocupada por su futuro

La preocupación por la inseguridad

Ricardo, estudiante de 17 años, participó en la protesta en contra de la inseguridad que se vive en el país por la presencia de organizaciones del narcotráfico.

Afirmó que cada vez estos grupos tienen un mayor control sobre la sociedad. “Vine a la marcha porque queremos un México un poco más seguro, que ya no haya tanta represión y buscar un cambio verdadero”, dijo en entrevista con Expansión Política.

El joven recuerda casos como el hallazgo del Rancho Izaguirre, en Guadalajara, sitio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como campo de entrenamiento; el asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada quien trabajaba como taxista en Veracruz y denunció públicamente las extorsiones que vivía; así como el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, durante un evento público por el Día de Muertos.

Una de las principales preocupaciones de la Generación Z es la inseguridad. (Foto: Yuri Cortez/AFP )

El especialista en seguridad, Andrés Sumano, señaló en Política y Otros Datos que hablar de la marcha es precisamente hablar del tema de la seguridad, pues se vincula precisamente en que es una de las preocupaciones de la Generación Z.

“De alguna manera ambas cosas se tienen que explicar juntas y eso hace que tengamos que analizar la marcha también en el contexto de cómo reacciona esta generación a los temas de seguridad que hoy nos preocupan y en particular al asesinato de Carlos Manzo”, comentó.

La investigadora Esmeralda Correa detalló que en encuestas en las que han realizado se da cuenta que los jóvenes crecieron en un país marcado por la violencia y ellos mismos se identifican como una “generación que nació en la guerra del narco”, por lo que han desarrollado habilidades de protección cuando salen, de recreación y ocio y están desarrollando “una percepción de hartazgo de ver que sus compañeros están desapareciendo y tenemos un Estado rebasado”.

El tema de la violencia es un tema con el que los jóvenes de esta generación nacieron y crecieron. Esmeralda Correa, investigadora de la UdeG.

Joshua, estudiante de 20 años, también tiene como demanda principal para las autoridades la seguridad. Afirmó que personas cercanas a él viven del comercio y son víctimas de extorsión en la Ciudad de México.

“(Extorsiones hay) en todos lados, siempre va a haber personas que se agandallan de otras personas para enriquecerse a sí mismas (...) Es molesto que no hagan nada las autoridades al día de hoy y más porque ya los tienen, por decir, ubicados, saben quiénes son, no hagan nada realmente”, reclamó.

Para el joven los problemas de seguridad en la Ciudad de México y en el país no son un problema que comenzara hace un año con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, sino una crisis que se ha arrastrado durante años.

“Al final todos estamos hartos de este gobierno, no lo digo por este mismo, sabemos que tenemos años donde no aportan nada pero al final creo que todos ya estamos cansados de esto”, criticó.

La salud mental y la preocupación por el futuro

El estudio “ La Generación Z y sus expectativas laborales ”, elaborado por el Tecnológico de Monterrey, reconoce que entre las preocupaciones en el ámbito social de estos jóvenes están el crimen, la corrupción y la desigualdad. Además mostró que una de las principales preocupaciones personales de la Generación Z es su salud mental.

“La salud mental de toda una generación enfrenta una emergencia silenciosa... pero también es una generación que alza la voz y está lista para reimaginar su realidad”, señaló Aurore Brossault, especialista de UNICEF México, en el estudio “ Entendiendo cómo los desafíos globales afectan la salud mental de la Generación Z ”, presentado por UNICEF, Z Zurich Foundation, Pinterest y Spotify.

Este informe confirmó que esta generación es de las más preocupadas por el futuro de su comunidad, su país y el mundo, aunque también es una de las más esperanzadas y dispuestas a actuar.

Detalló que a pesar de la sobrecarga emocional, el 64% de los jóvenes siente responsabilidad y capacidad para desempeñar un rol activo en su presente y futuro. Es así que esta generación está más dispuesta a participar en movilizaciones.

Después de participar en la marcha del pasado 15 de noviembre, Ricardo –quien cubrió la mitad de su rostro con un paliacate para esta entrevista– reconoció que tiene miedo de ser detenido o criminalizado por su participación, sin embargo consideró que es necesario movilizar a las y los jóvenes para crear un cambio.

“Ni modo, si nos toca alzar la voz para que otros se vayan uniendo a través de los años creo que no hay mejor recompensa para que la gente vaya abriendo los ojos”, sostuvo.

Axel, habitante de Iztapalapa e integrante de la generación Z, se sumó a la movilización convocada en redes sociales por su preocupación por la inseguridad en el país, la corrupción en distintos niveles de gobierno y la impunidad en casos de desaparición, asesinatos y secuestros.

El joven de 20 años, quien se define como independiente y sin afiliación partidista, pidió que la manifestación no se utilice con fines políticos. “Cada quien viene por su voluntad propia, no vienen acarreados, y yo vengo voluntariamente”, afirmó.

Jóvenes de la llamada Generación Z participaron en una movilización este 20 de noviembre, pero señalaron que también marcharon personas de otras edades. (Foto: Raquel Cunha/Reuters)

Ese fue uno de los motivos por el Ricardo se decepcionó, porque aseguró que entre los asistentes hubo personas de generaciones anteriores a la suya.

“Es una marcha de la Generación Z, se supone y como vemos hay más adultos. No digo que no deberían unirse los adultos, claro, al final de cuentas esta marcha es para que toda la gente que ya está cansada, pero que existan pocos jóvenes que se preocupen por México eso yo creo que es lo más preocupante”, aseguró Ricardo.