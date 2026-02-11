Más de 2,400 homicidios deja guerra entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayitos' en Sinaloa

Entre homicidios y desapariciones

En los 17 meses que han transcurrido, se han registrado 2,417 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de Sinaloa.

El 2025 fue uno de los años más violentos para la entidad gobernada por el morenista Rubén Rocha.

Ese año se registraron 1,654 homicidios dolosos, con lo superó por 66% a los 993 asesinatos ocurridos un año atrás, el cual ya era el año más violento desde 2018.

Pero los homicidios no son la única secuela de la violencia. Las desapariciones también han impactado a la entidad.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, desde septiembre de 2024 se ha reportado la desaparición de 2,320 personas, de las que de 1,445 se sigue sin conocer su paradero.

La violencia en Sinaloa en el arranque de 2026 ha conmocionado a México. Un primer episodio ocurrió el 23 de enero cuando se reportó la desaparición de 10 trabajadores de la mina canadiense Viszla Silver.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, los mineros fueron confundidos con integrantes de “Los Mayitos” por lo que fueron secuestrados por “Los Chapitos”.

“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de 4 personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es ‘que fueron confundidas ―las primeras declaraciones de los detenidos― con integrantes de un grupo antagónico’, detalló en la conferencia matutina.

La Fiscalía General de la República informó que fueron identificados cinco cuerpos localizados en un predio en la localidad El Verde, del municipio de Concordia y que otros cinco estaban por ser identificados.