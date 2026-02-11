Más de 2,400 homicidios deja guerra entre 'Los Chapitos' y 'Los Mayitos' en Sinaloa

La disputa interna del Cártel de Sinaloa ha dejado una estela de violencia en la entidad: más de 2,400 homicidios dolosos, 2,300 personas reportadas como desaparecidas y recientemente el secuestro de 10 mineros y cinco turistas más en la carretera Los Mochis-Ahome.
Cuna de uno de los cárteles más poderosos de México, Sinaloa enfrenta un repunte en la violencia desde el 9 de septiembre de 2024, tres meses después de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos.
Entre homicidios y desapariciones
En los 17 meses que han transcurrido, se han registrado 2,417 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras de la Fiscalía de Sinaloa.
El 2025 fue uno de los años más violentos para la entidad gobernada por el morenista Rubén Rocha.
Ese año se registraron 1,654 homicidios dolosos, con lo superó por 66% a los 993 asesinatos ocurridos un año atrás, el cual ya era el año más violento desde 2018.
Pero los homicidios no son la única secuela de la violencia. Las desapariciones también han impactado a la entidad.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, desde septiembre de 2024 se ha reportado la desaparición de 2,320 personas, de las que de 1,445 se sigue sin conocer su paradero.
La violencia en Sinaloa en el arranque de 2026 ha conmocionado a México. Un primer episodio ocurrió el 23 de enero cuando se reportó la desaparición de 10 trabajadores de la mina canadiense Viszla Silver.
De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, los mineros fueron confundidos con integrantes de “Los Mayitos” por lo que fueron secuestrados por “Los Chapitos”.
“Con las primeras detenciones que realizó el Ejército de 4 personas, presuntamente responsables de la privación ilegal de la libertad, lo que mencionan es ‘que fueron confundidas ―las primeras declaraciones de los detenidos― con integrantes de un grupo antagónico’, detalló en la conferencia matutina.
La Fiscalía General de la República informó que fueron identificados cinco cuerpos localizados en un predio en la localidad El Verde, del municipio de Concordia y que otros cinco estaban por ser identificados.
Otro episodio de violencia tuvo como víctimas a los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya, quienes sufrieron un ataque cuando salieron del Congreso del estado.
Detrás de este episodio también está un grupo criminal vinculado a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Fue una célula de ‘Los Chapitos’ y vamos a dar a conocer avances pronto”, dijo García Harfuch.
Y la estrategia no funciona
Desde que estalló la violencia en Sinaloa, el gobierno federal buscó contener el incremento en homicidios y devolver la tranquilidad, pero nada ha funcionado.
En los últimos meses de 2025 se enviaron 200 militares de élite a Sinaloa para contener la violencia.
“Las unidades de Fuerzas Especiales se caracterizan por su rapidez, movilidad, capacidad de despliegue y reacción que les permite generar y explotar con eficacia productos de inteligencia, contando con gran variedad de armamento, material, equipo, aeronaves y adiestramiento especializado para operar en cualquier ambiente geográfico”, informó la Sedena en un comunicado.
Ante de finalizar 2024, el secretario de Seguridad viajó a la entidad para coordinar las labores contra la violencia.
Sin embargo, no se ha logrado contener la violencia en la entidad. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que de ser necesario se buscará fortalecer la seguridad.
“Sí, por supuesto. Todo lo que requiera el pueblo de Sinaloa”, dijo el pasado 29 de enero pasado.
En el país se ha logrado una reducción de 42% en los homicidios dolosos. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ese delito pasó de 86.9 en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026.
“En los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país. La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios y en enero de 2026 cerró en el promedio en 50.9; siendo enero de 2026, el mes más bajo de los últimos 17 meses”, afirmó Marcela Figueroa, titular del Secretariado.