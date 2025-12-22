Violencia alcanza a colaboradores de jefa de Gobierno

A plena luz del día, Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, coordinador de asesores fueron asesinados en mayo pasado sobre calzada de Tlalpan.

La jefa de Gobierno ofreció que no habría impunidad en el doble homicidio. “Investigar, esclarecer y garantizar que no haya impunidad es nuestro compromiso”, dijo en un mensaje a medios sobre el ataque directo de sus colaboradores.

El gobierno capitalino informó que los presuntos agresores viajaban a bordo de una motocicleta. Hasta ahora han sido detenidas 13 personas involucradas con el doble homicidio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugrada, ofreció que no habrá impunidad en el homicidio de sus colaboradores. (Foto: Especial )

Uruapan, la violencia termina con la vida de Manzo

“No quiero ser otro presidente municipal más de la lista de los ejecutados", dijo Carlos Manzo sin saber que el 1 de noviembre sería asesinado mientras participaba en el Festival de las Velas.

El político líder del Movimiento del Sombrero había emprendido una lucha contra el crimen en el municipio que lo eligió como el primer alcalde independiente, por lo que solía recorrer sus calles con un chaleco antibalas.

Sus declaraciones lo habían vuelto popular en redes sociales: "Delincuente que se topen que ande armado, y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía y ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos"; "no anden chillando si al rato se los mata el gobierno en un enfrentamiento", eran de las frases que decía el alcalde.

Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante un evento de Día de Muertos. (Foto: Pedro Anza/Cuartoscuro.)

Manzo pidió a la administración federal no dejar solo a Uruapan y cuestionó que se le retirará la presencia de 200 elementos de la Guardia Nacional.

"Esta decisión deja a Uruapan en estado vulnerable ante las actividades ilícitas del crimen organizado", planteó.

Su asesinato ocasionó marchas para exigir justicia, paz y alto a la violencia en México, incluidas la de la llamada "Generación Z" en la Ciudad de México, a la que no solo acudieron jóvenes, también hubo personajes de oposición, de lo que fue aprovechado por el gobierno y Morena para acusarlos que ellos habían impulsado la caminata.

Limoneros en Michoacán, entre extorsión y violencia

Además de ser azotados por la extorsión, la violencia cobró la vida de uno de los líderes limoneros en Michoacán con el asesinato de Bernardo Bravo.

En octubre pasado el cuerpo del empresario fue encontrado al interior de una camioneta localizada cerca de Apatzingán. Previo a ser asesinado, Bravo acudió al tianguis del limón, y más tarde viajó a Morelia.

Bernardo Bravo, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue asesinado en octubre pasado. (Foto: Tomada de Facebook de Bernardo Bravo.)

El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA) había levantado la voz en diferentes momentos para denunciar la extorsión que sufren los limoneros.

La extorsión ha ido en aumento en Michoacán, aunque se trata de un delito escondido entre el miedo y la cifra negra. De acuerdo con cifras del INEGI, el 96% de las extorsiones cometidas en Michoacán durante el 2024 se quedaron sin ser denunciadas.