Alerta por virus coxsackie en Guerrero: qué es, cómo se transmite y a quiénes afecta

Los casos se registraron en el jardín de niños federal Bertha Von Glumer, en la colonia Progreso que tiene una matrícula de al menos 80 alumnos. De acuerdo con medios locales, padres de familia decidieron que se cierre el plantel y se revise cómo avanza la enfermedad en los menores en los que ya se diagnosticó.

¿Qué es el virus de coxsackie?

La Secretaría de Salud (Ssa) explica que es una enfermedad provocada por el virus de coxsackie, que afecta sobre todo a menores de cinco años de edad, tras infectarse, les provoca llagas dolorosas en la boca y sarpullido.

🦠 #Coxsackie

Es una enfermedad común en la infancia que, en la mayoría de los casos no es grave y suele resolverse con cuidados básicos. El lavado frecuente de manos, la higiene de superficies y la atención oportuna ante síntomas ayudan a prevenir su transmisión. pic.twitter.com/Jb7WXJ48u2 — Salud Guerrero (@SSaludGro) February 9, 2026

Síntomas

Fiebre alta.

Malestar general y dolor de garganta.

La dependencia estatal explica que entre los lugares en donde se dan más contagios son las guarderías y escuelas por la cercanía en la convivencia.

“El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias”, detalla la Ssa.

Recomendaciones

Medidas básicas como el lavado de manos.

Utilizar cubiertos individuales.

Evitar saludar de beso.

Estornudar con el codo del antebrazo.

Tratamiento