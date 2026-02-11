A la par de los casos de sarampión en el país, padres de familia de un kínder en Acapulco, Guerrero, solicitan a las autoridades trabajos de desinfección debido a que se registraron cuatro casos del virus de coxsackie, además de asesoría porque algunos síntomas se pueden confundir con el virus del sarampión.
Alerta por virus coxsackie en Guerrero: qué es, cómo se transmite y a quiénes afecta
Los casos se registraron en el jardín de niños federal Bertha Von Glumer, en la colonia Progreso que tiene una matrícula de al menos 80 alumnos. De acuerdo con medios locales, padres de familia decidieron que se cierre el plantel y se revise cómo avanza la enfermedad en los menores en los que ya se diagnosticó.
¿Qué es el virus de coxsackie?
La Secretaría de Salud (Ssa) explica que es una enfermedad provocada por el virus de coxsackie, que afecta sobre todo a menores de cinco años de edad, tras infectarse, les provoca llagas dolorosas en la boca y sarpullido.
🦠 #Coxsackie
Es una enfermedad común en la infancia que, en la mayoría de los casos no es grave y suele resolverse con cuidados básicos.
El lavado frecuente de manos, la higiene de superficies y la atención oportuna ante síntomas ayudan a prevenir su transmisión. pic.twitter.com/Jb7WXJ48u2
— Salud Guerrero (@SSaludGro) February 9, 2026
Síntomas
- Fiebre alta.
- Malestar general y dolor de garganta.
La dependencia estatal explica que entre los lugares en donde se dan más contagios son las guarderías y escuelas por la cercanía en la convivencia.
“El virus se puede propagar incluso cuando no hay sintomatología, por medio de las heces fecales, con el cambio de pañales y por las secreciones respiratorias”, detalla la Ssa.
Recomendaciones
- Medidas básicas como el lavado de manos.
- Utilizar cubiertos individuales.
- Evitar saludar de beso.
- Estornudar con el codo del antebrazo.
Tratamiento
- Consiste en administrar medicamentos para controlar la fiebre y el dolor. Para las lesiones se pueden usar sustancias como el polvo coloide.
- Alimentar al menor con líquidos fríos y lácteos.
- Evitar la ingesta de jugos que le provoquen dolor.
¿Qué es el sarampión?
Es una enfermedad viral muy contagiosa que se transmite por vía respiratoria (al toser, estornudar o hablar).
Síntomas principales
Los síntomas aparecen de 7 a 14 días después del contagio:
- Fiebre alta (mayor de 38.5 °C)
- Tos seca
- Secreción nasal (moqueo)
- Ojos rojos, llorosos y sensibles a la luz (conjuntivitis).
- Pequeñas manchas blancas en la boca (manchas de Koplik)
- Salpullido en la piel: inicia en la cara y cuello, y luego baja a todo el cuerpo, se caracteriza por manchas planas, que pueden sentirse ásperas y no dan comezón.
¿Qué complicaciones puede causar?
El grupo de mayor riesgo son los menores de edad que no han sido vacunados, y aunque es una enfermedad de la que se suele recuperar a los pocos días, el sarampión puede provocar lo siguiente:
- Otitis media (infecciones de oído, que pueden causar sordera)
- Neumonía (infección grave en los pulmones)
- Diarrea grave y deshidratación
- Convulsiones
- Encefalitis (inflamación del cerebro)
- Muerte en casos graves, sobre todo en niños pequeños y personas con defensas bajas.
Debido a que algunos síntomas como la fiebre alta y los sarpullidos en la piel son similares, se recomienda a los padres de familia y tutores llevar a los menores de edad a una consulta médica lo más rápido que puedan para que el doctor diagnostique la enfermedad y recete el tratamiento médico más adecuado.
Las autoridades sanitarias del país recuerdan que la vacunación es el mejor método para prevenir el sarampión, por lo que lanzó la la plataforma “¿Dónde me vacuno?” , una página digital que ofrece las ubicaciones de los centros de salud con dosis disponibles por estado, municipio y grupo de edad. La página se actualiza con la información sobre las existencias de dosis con las que cuentan el IMSS, IMSS Bienestar, Pemex y las secretarías de Salud estatales.