Esposa del alcalde Carlos Manzo: "Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha"

Grecia Quiroz emitió un mensaje durante el homenaje al edil asesinado, mientras la iglesia y Concanaco condenaron el ataque y urgieron a las autoridades a combatir a los grupos armados.
dom 02 noviembre 2025 06:00 PM
Velorio del alcalde de Uruapan Carlos Manzo
Este domingo se llevó a cabo el velorio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre. (Foto: Juan José Estrada/Cuartoscuro)

Grecia Quiroz afirmó que permanecerá el legado de su esposo Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado este sábado, así como su lucha en contra del crimen organizado.

Al emitir un discurso durante el homenaje póstumo, realizado en la plaza principal de esa ciudad de Michoacán, aseguró que ella y la ciudadanía continuarán trabajando en contra de las injusticias.

"Hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente (municipal) de México, al único que se atrevió a levantar la voz, que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada.

"Como bien lo dijo su hermano: aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, no la apagarán porque seguiremos su legado", dijo.

En videos de su mensaje, difundidos en redes sociales, se observa a Quiroz con el sombrero de ala, característico de Manzo, al lado del micrófono.

"Seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía, que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada de que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestros padres, a nuestros niños. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos. Siempre voy a estar aquí", agregó.

Como presidenta honoraria del DIF, Grecia Quiroz exhortó al gobierno que conformó su esposo, quien ganó la alcaldía como candidato independiente en la elección de 2024, a continuar defendiendo el municipio.

"Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria", mencionó.

Este domingo se realizó el velorio de Manzo. Acudió el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Bedolla, a quien algunos asistentes le gritaron "¡Fuera, fuera!".

Iglesia pide frenar el "verdadero crimen"

En un comunicado, la iglesia católica advirtió que el atentado del alcalde Carlos Manzo se suma a una serie de asesinatos ocurridos en el país para silenciar a las personas que se atreven a defender el Estado de Derecho.

Aseguró que, ante esa situación, no basta con detener a los asesinos, sino que es necesario enfrentar al crimen organizado.

"La presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar", apuntó.

"Exigimos a las autoridades a combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen, que no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o un alcalde, como fueron Bernardo Bravo y Carlos Manzo, sino la vida amenazada de miles de ciudadanos", indicó.

Concanaco condena asesinato

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) lamentó el fallecimiento del alcalde y calificó de "cobarde" su asesinato.

En un comunicado separado, exigió al gobierno federal y al estatal esclarecer con rapidez el crimen y "castigar a los responsables con todo el peso de la ley". Así como reforzar la seguridad.

"Este hecho confirma una triste y dolorosa realidad en nuestro país: México necesita acciones inmediatas contra la delincuencia. Ni siquiera la investidura de un presidente municipal ni los elementos de seguridad que lo acompañaban fueron suficientes para frenar la violencia brutal que hoy enluta a una comunidad entera y alarma a todo un país", expuso.

"¿Cuántos líderes más deben morir? ¿Cuántos ciudadanos más deben caer víctimas de un sistema donde reina la impunidad y donde el crimen organizado parece tener más poder que la ley?", cuestionó.

