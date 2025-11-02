Esposa del alcalde Carlos Manzo: "Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha"

"Hoy no mataron al presidente de Uruapan, mataron al mejor presidente (municipal) de México, al único que se atrevió a levantar la voz, que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada.

"Como bien lo dijo su hermano: aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha, no la apagarán porque seguiremos su legado", dijo.

En videos de su mensaje, difundidos en redes sociales, se observa a Quiroz con el sombrero de ala, característico de Manzo, al lado del micrófono.

"Seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero, junto con la ciudadanía, que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia, que está cansada de que nos arrebaten a nuestros hijos, a nuestros hermanos, nuestros padres, a nuestros niños. Hoy honro la memoria de mi Carlos. Te amo, Carlos. Siempre voy a estar aquí", agregó.

Como presidenta honoraria del DIF, Grecia Quiroz exhortó al gobierno que conformó su esposo, quien ganó la alcaldía como candidato independiente en la elección de 2024, a continuar defendiendo el municipio.

"Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos, que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria", mencionó.

Este domingo se realizó el velorio de Manzo. Acudió el gobernador morenista de Michoacán, Alfredo Bedolla, a quien algunos asistentes le gritaron "¡Fuera, fuera!".

Iglesia pide frenar el "verdadero crimen"

En un comunicado, la iglesia católica advirtió que el atentado del alcalde Carlos Manzo se suma a una serie de asesinatos ocurridos en el país para silenciar a las personas que se atreven a defender el Estado de Derecho.

México vive momentos dolorosos



El cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo se suma a una preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades.



Como Iglesia, alzamos la voz y pedimos detener esta violencia fratricida.… pic.twitter.com/kLbc0wL8dr — CEM (@IglesiaMexico) November 2, 2025

Aseguró que, ante esa situación, no basta con detener a los asesinos, sino que es necesario enfrentar al crimen organizado.

"La presencia ordinaria de grupos armados, que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país, es el verdadero crimen a enfrentar", apuntó.

"Exigimos a las autoridades a combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen, que no es solamente la trágica e indignante muerte de un comerciante o un alcalde, como fueron Bernardo Bravo y Carlos Manzo, sino la vida amenazada de miles de ciudadanos", indicó.