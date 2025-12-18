Hemos actualizado el diseño de nuestros consejos de viaje a México para incluir mapas que muestren mejor los niveles de riesgo existentes. No se han realizado cambios en los niveles de riesgo para viajar a ninguno de los estados de México. https://t.co/OITmU8CG8G — Canadá en México (@EmbCanMexico) December 16, 2025

Entidades que Canadá considera no peligrosas para viajar en México

Listado de estados que la embajada de Canadá en México ubica sin alerta de riesgo para viajes:

- Aguascalientes

- Baja California

- Baja California Sur

- Campeche

- Coahuila

- Durango

- Hidalgo

- Estado de México

- Oaxaca

- Puebla

- Querétaro

- Quintana Roo

- San Luis Potosí

- Tabasco

- Tlaxcala

- Veracruz

- Yucatán

Cabe mencionar que, aunque estos estados no están considerados como riesgosos, se mantiene la indicación de permanecer alerta en todo momento.

Estados peligrosos para viajar

- Chiapas

- Chihuahua

- Colima

- Guanajuato

- Guerrero

- Jalisco

- Morelos

- Michoacán

- Nayarit

- Nuevo León

- Sinaloa

- Sonora

- Tamaulipas

- Zacatecas

Zonas con excepción dentro de estados con alerta

Aunque los estados anteriores cuentan con recomendación de evitar viajes, el aviso canadiense identifica zonas específicas donde la advertencia no aplica bajo ciertas condiciones.

Chiapas

- Ciudad y ruinas de Palenque, incluida la carretera 186

- Tuxtla Gutiérrez, incluido su aeropuerto y la vía principal de acceso

- San Cristóbal de las Casas, incluida la autopista de cuota 190D

Chihuahua

- Ciudad de Chihuahua

Colima

- Ciudad de Manzanillo, con acceso por vía aérea

Guanajuato

- Zonas al sur de las carreteras 43D y 45D

Guerrero

- Ixtapa / Zihuatanejo, con acceso aéreo

Jalisco

- Zonas ubicadas a más de 50 km del límite con Michoacán

Morelos

- Parque Nacional Lagunas de Zempoala

Michoacán

- Morelia

- Pátzcuaro

Nayarit

- Zonas a más de 20 km del límite con Sinaloa y Durango

Nuevo León

- Ciudad de Monterrey

Sinaloa

- Los Mochis, con acceso aéreo o marítimo

Zonas específicas de Mazatlán:

- Centro Histórico al sur de Av. Gutiérrez Nájera

- Vía entre el Centro Histórico y el aeropuerto

- Corredores costeros hacia Playa Delfines, Zona Cerritos y Zona Dorada

Sonora

- Hermosillo

- Guaymas / San Carlos

- Puerto Peñasco

Tamaulipas

- Ciudad de Tampico

Zacatecas

- Ciudad de Zacatecas

Nivel de riesgo asignado a la Ciudad de México

(Embajada de Canadá en México)

El mapa de riesgo utiliza dos indicadores:

Amarillo: viaje permitido con mucha precaución

Naranja: evitar viajes no esenciales

Ciudad de México aparece marcada en color amarillo, lo que implica viaje permitido con llamado a mantener alerta.