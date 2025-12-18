La embajada de Canadá en México actualizó su aviso de viaje para ciudadanos de su país y clasificó las entidades del país según su nivel de riesgo. El listado distingue entre estados considerados no peligrosos, entidades con recomendación de evitar viajes y zonas específicas que cuentan con excepciones.
Además, establece condiciones puntuales de acceso en ciudades, carreteras y regiones dentro de estados con alerta, además de señalar el nivel asignado a la Ciudad de México. A continuación se detalla cómo queda esta clasificación y qué implica para quienes planean viajar dentro del país.
Hemos actualizado el diseño de nuestros consejos de viaje a México para incluir mapas que muestren mejor los niveles de riesgo existentes. No se han realizado cambios en los niveles de riesgo para viajar a ninguno de los estados de México. https://t.co/OITmU8CG8G