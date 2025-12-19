Hernán Bermúdez Requena se queda en prisión; jueza le niega amparo

“Es un proceso que lleva la Fiscalía tanto General de la República como la Fiscalía del Estado y son ellos los que van a ir informando cómo va el proceso”, dijo.

El exsecretario de Seguridad de Adán Augusto enfrenta procesos por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés.

Requena fue extraditado a México en septiembre, luego de ser detenido en Paraguay.

El exfuncionario se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social 1, “El Altiplano”, en el Estado de México, donde han estado los grandes capos de la droga mexicanos.

Durante décadas y por intervalos, Raquena se encargó de tareas de seguridad a nivel estatal, pero fue encumbrado como secretario hasta el gobierno del morenista Adán Augusto López, quien más tarde se fue para formar parte del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

A Raquena se le atribuye el crecimiento exponencial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco y de la que fuera su célula criminal ''La Barredora'', antes de que ambos grupos entraran en una violenta disputa.

Se le achaca también el crecimiento de la extorsión, huachicoleo y narcotráfico, lo que llevó a algunas ciudades del estado a colocarse en 2024 entre los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional.

Sus lazos criminales se revelaron en octubre 2022, cuando el colectivo conocido como Guacamaya hackeó y filtró millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Desde entonces se supo que más de diez informes militares ubicaban a Bermúdez Requena como integrante del CJNG en el estado. Sin embargo, López Hernández, quien lo colocó en ese cargo y para entonces ya era secretario de Gobernación, minimizó las revelaciones, que consideró “fantasías” y “dizque filtraciones”.

Por el contrario, a finales de 2024, Javier May, actual gobernador de Tabasco y también de Morena, criticó a sus antecesores –López Hernández y Carlos Merino Campos, mandatario interino- por mantenerlo en el cargo.

Fue hasta el 14 de febrero de 2024 cuando se giró la orden aprehensión en contra de Bermúdez Requena, reveló Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar.