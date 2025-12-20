El Tren Interoceánico choca contra un tráiler en Chiapas; no se reportan heridos

El Corredor Interoceánico informó que la colisión fue provocada porque el tráiler se atravesó al paso del tren en la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná.

"Afortunadamente, ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren ni la tripulación reportan algún tipo de lesiones, y no se registran pérdidas humanas", informó en un comunicado.

Tras la colisión, un nuevo tren fue enviado a la zona, además de autobuses, para trasladar a sus destinos finales a los 148 pasajeros que viajaban en el ferrocarril.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la operación responsables de nuestros ferrocarriles como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades del sureste y el resto del país", agregó el Tren Interoceánico.