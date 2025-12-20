Publicidad

Estados

El Tren Interoceánico choca contra un tráiler en Chiapas; no se reportan heridos

Las autoridades informaron que tras el percance se envió un nuevo tren y autobuses para trasladar a los 148 pasajeros que viajaban en el ferrocarril.
sáb 20 diciembre 2025 04:51 PM
Tren Interoceánico choca en Chiapas
La colisión ocurrió en la ruta ferroviaria Coatzacoalcos-Pakal Ná. (Foto: Redes sociales)

El Tren Interoceánico chocó este sábado con un tráiler que se atravesó al momento que corría el ferrocarril. El incidente causó daños en la máquina delantera, pero dejó heridos ni personas fallecidas.

El percance ocurrió por la mañana en el cruce ferroviario de la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco, estado de Chiapas.

El Corredor Interoceánico informó que la colisión fue provocada porque el tráiler se atravesó al paso del tren en la ruta Coatzacoalcos-Pakal Ná.

"Afortunadamente, ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren ni la tripulación reportan algún tipo de lesiones, y no se registran pérdidas humanas", informó en un comunicado.

Tras la colisión, un nuevo tren fue enviado a la zona, además de autobuses, para trasladar a sus destinos finales a los 148 pasajeros que viajaban en el ferrocarril.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la operación responsables de nuestros ferrocarriles como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades del sureste y el resto del país", agregó el Tren Interoceánico.

Corredor del Istmo

