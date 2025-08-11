Publicidad

Estados

Disparan y matan a niña de 12 años dentro de su casa en Chalco

La Fiscalía Edomex realiza peritajes y entrevistas para esclarecer el móvil y detener a los responsables.
lun 11 agosto 2025 06:28 PM
Niña Chalco
Sujetos armados entraron de madrugada a una casa en Chalco y asesinaron a una menor de 12 años.

En Chalco, Estado de México, una menor de aproximadamente 12 años, identificada como Dulce, perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego dentro de su vivienda, luego de que sujetos armados irrumpieran y dispararan contra los ocupantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió minutos antes de las 5:00 de la madrugada de este lunes 11 de agosto, en un domicilio ubicado en la calle Reforma, de una colonia popular del municipio.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Poco después, paramédicos corroboraron el fallecimiento.

La zona fue acordonada por peritos de la Fiscalía Edomex, quienes iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

¿Qué se sabe del ataque en Chalco?

Vecinos relataron que únicamente escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, por la hora, la mayoría permanecía dentro de sus casas. Algunos señalaron haber oído el ruido de motocicletas alejándose del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado si hubo más personas lesionadas durante la agresión. Tampoco se ha confirmado si Dulce fue una víctima colateral o un blanco directo del ataque.

¿Fue por una deuda?

Versiones extraoficiales señalan que la familia podría tener una deuda con los presuntos agresores, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por la familia ni por las autoridades.

Se espera que, en las próximas horas, la Fiscalía Edomex brinde más detalles sobre este trágico suceso registrado la mañana de este lunes y aporte mayor claridad sobre lo ocurrido.

Hasta la tarde, aún permanecían en el lugar elementos de la policía y peritos para asegurar el área y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer el caso.

Edomex y el caso del niño Fernando

Este crimen ocurre apenas una semana después del asesinato de Fernando, un niño de cinco años hallado sin vida el pasado 4 de agosto en Los Reyes, La Paz, también en el Estado de México.

En ese caso, el menor fue secuestrado por una pareja de prestamistas y su hija como garantía por una deuda de mil pesos que su madre no pudo pagar. El cuerpo fue localizado dentro de un costal y en avanzado estado de descomposición, lo que derivó en la detención de tres personas.

Tags

Estado de México Crimen, ley y justicia Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

