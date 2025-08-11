Disparan y matan a niña de 12 años dentro de su casa en Chalco

¿Qué se sabe del ataque en Chalco?

Vecinos relataron que únicamente escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, por la hora, la mayoría permanecía dentro de sus casas. Algunos señalaron haber oído el ruido de motocicletas alejándose del lugar.

Hasta el momento, no se ha informado si hubo más personas lesionadas durante la agresión. Tampoco se ha confirmado si Dulce fue una víctima colateral o un blanco directo del ataque.

¿Fue por una deuda?

Versiones extraoficiales señalan que la familia podría tener una deuda con los presuntos agresores, aunque esta hipótesis no ha sido confirmada por la familia ni por las autoridades.

Se espera que, en las próximas horas, la Fiscalía Edomex brinde más detalles sobre este trágico suceso registrado la mañana de este lunes y aporte mayor claridad sobre lo ocurrido.

Hasta la tarde, aún permanecían en el lugar elementos de la policía y peritos para asegurar el área y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer el caso.

Edomex y el caso del niño Fernando

Este crimen ocurre apenas una semana después del asesinato de Fernando, un niño de cinco años hallado sin vida el pasado 4 de agosto en Los Reyes, La Paz, también en el Estado de México.

En ese caso, el menor fue secuestrado por una pareja de prestamistas y su hija como garantía por una deuda de mil pesos que su madre no pudo pagar. El cuerpo fue localizado dentro de un costal y en avanzado estado de descomposición, lo que derivó en la detención de tres personas.