Disparan y matan a niña de 12 años dentro de su casa en Chalco

En Chalco, Estado de México, una menor de aproximadamente 12 años, identificada como Dulce, perdió la vida tras recibir impactos de arma de fuego dentro de su vivienda, luego de que sujetos armados irrumpieran y dispararan contra los ocupantes.
De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió minutos antes de las 5:00 de la madrugada de este lunes 11 de agosto, en un domicilio ubicado en la calle Reforma, de una colonia popular del municipio.
Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la menor ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las heridas. Poco después, paramédicos corroboraron el fallecimiento.
La zona fue acordonada por peritos de la Fiscalía Edomex, quienes iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.