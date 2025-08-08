Publicidad

Estados

Rescatan a niño plagiado en Morelos; los secuestradores pedían al papá a cambio

De acuerdo con las autoridades, los secuestradores condicionaron la liberación del menor a que el padre se entregara al grupo criminal.
vie 08 agosto 2025 05:29 PM
Niño secuestrado en Morelos
La Fiscalía de Morelos rescató a un niño de cinco años secuestrado en Cuautla.

Un niño de cinco años fue rescatado este viernes 8 de agosto en Cuautla, Morelos. Según las indagatorias, los secuestradores condicionaron su liberación a que el padre se entregara al grupo delincuencial.

La Fiscalía General de Justicia de Morelos confirmó que el menor se encuentra sano y salvo, tras una investigación y un operativo de vigilancia que permitió su rescate.

Además, se investiga si este caso está relacionado con un incidente similar ocurrido en el Estado de México, donde un niño llamado Fernando fue secuestrado y asesinado por sujetos que exigían el pago de una deuda a la madre, en Los Reyes, La Paz.

Así rescataron al niño en Morelos

Durante la mañana del viernes, las autoridades desplegaron un operativo que culminó con el rescate exitoso del menor y la detención de dos personas presuntamente vinculadas con el secuestro.

Las investigaciones preliminares indican que el niño fue privado de su libertad por un grupo delictivo que condicionó su liberación a que el padre se entregara a esa organización, bajo amenaza de quitarle la vida.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público especializado para continuar con el proceso legal correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Morelos reiteró su compromiso de colaborar con las instituciones de la Mesa de Coordinación Estatal para fortalecer la procuración de justicia y garantizar la seguridad de las familias morelenses.

Niño secuestrado en Morelos
Durante el operativo se detuvo a dos personas presuntamente vinculadas con el plagio.

Asesinan a niño en Edomex por deuda de la madre

Fernando, un niño de cinco años, fue encontrado sin vida el 4 de agosto en un domicilio de la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes, La Paz, Estado de México. Fue secuestrado por una pareja de prestamistas y su hija, quienes lo retuvieron como garantía de una deuda de mil pesos.

El cuerpo del menor estaba dentro de un costal y en estado de descomposición. Los presuntos responsables, Lilia “N”, Carlos “N” y Ana Lilia “N”, fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.

La madre del niño había denunciado la privación ilegal de la libertad tras no poder pagar la deuda. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició la investigación y las autoridades localizaron a Fernando tras un operativo motivado por un olor fétido en el inmueble.

El gobierno municipal de La Paz condenó el crimen y apoya a la familia mediante el DIF. La primera audiencia para los detenidos será el 8 de agosto.

