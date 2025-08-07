Matan a niño de 5 años por una deuda de mil pesos de su madre en La Paz

¿Qué pasó en La Paz, Edomex?

Las investigaciones apuntan que el lunes 28 de julio, una pareja de entre 50 y 55 años, y su hija de 25, acudieron al domicilio donde vivía Fernando y su madre para cobrar el adeudo. Sin embargo, la mujer no contaba con la cantidad para saldar el préstamo y los acreedores decidieron llevarse al niño como garantía del pago.

La madre del menor acudió en varias ocasiones al domicilio donde tenían secuestrado a su hijo, pero al no contar con los 1,000 pesos, se negaron a entregarlo. Ante la situación, la mujer acudió con las autoridades locales y posteriormente con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la cual inició una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad.

El 4 de agosto, la madre solicitó el apoyo de los policías municipales, quienes ingresaron al domicilio en la colonia Ejidal El Pino, y notaron un olor pestilente esparcido en el condominio.

Momentos después, localizaron a Fernando dentro del costal, en estado de descomposición. Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para determinar las causas de muerte.

Elementos de la Policía Municipal de Los Reyes La Paz aseguraron el inmueble, y desalojaron temporalmente a las demás personas que vivían ahí mientras se realiza la investigación.

Junto con la FGJEM, indicaron la detención de Lilia “N”, Carlos “N” y Ana Lilia “N”, y fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación de privación ilegal de la libertad y homicidio.

Un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl determinará su situación jurídica.

El viernes 8 de agosto se realizará la primera audiencia en los Juzgados de Juicios Orales.

Vecinos de Fernando colocaron veladoras en el domicilio donde fue encontrado

Municipio lamenta el asesinato de Fernando

El Gobierno Municipal de La Paz, Estado de México, lamentó la muerte del menor reportado el 4 de agosto de este año, y reiteró que la Fiscalía está realizando las investigaciones correspondientes.

Martha Guerrero Sánchez, presidenta municipal, manifestó indignación y rechazo por la situación.

“Como alcaldesa pero, sobre todo, como mujer, madre de familia, y como alguien que hoy tiene una gran responsabilidad en La Paz”, señaló en un comunicado oficial.

El Ayuntamiento estará pendiente del caso, y brinda seguimiento a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a los afectados.