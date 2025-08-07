Se acaba el tiempo para el reemplacamiento 2025 en el Edomex: fecha límite para evitar sanciones

Quiénes deben reemplacar

La vigencia de las placas es de cinco años a partir de la fecha de expedición. (Secretaría de Finanzas/Facebook)

A continuación se enlistan los casos en que se debe realizar el trámite:

- Vehículos de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2020.

- Vehículos con placas 2019 y anteriores que no hayan realizado la renovación durante 2024.

Calendario de reemplacamiento por engomado y terminación de placa

En agosto los vehículos que deben reemplacar son lo que tienen terminación de placa 9 y 0 engomado azul.

Cómo verificar la vigencia de la placa

Si olvidaste o desconoces cuánto tiempo tiene tu placa, puedes acceder a https://sfpya.edomexico.gob.mx/controlv/faces/tramiteselectronicos/cv/portalPublico/ConsultaVigenciaPlaca.xhtml?P=2.

En este portal solo debes introducir el número de la placa y obtendrás todos los datos.

Cuándo termina el programa de reemplacamiento en Edomex

Los mexiquense tiene hasta el 31 de agosto de 2025 para cumplir con el trámite.

Costos por reemplacar

A continuación, se enlistan los montos por cada tipo de vehículo:

1. Vehículos particulares 1,014.00 pesos

2. Vehículos de carga comercial 2,118.00 pesos

3. Motocicletas 755.00 pesos

4. Remolques desde 2,646.00 hasta 5,148.00 pesos

Consecuencias por no reemplacar en Edomex

Entre las sanciones por no cumplir con este trámite están las siguientes:

- Hacerse acreedor a sanciones de tránsito y administrativas, por no portar placas vigentes.

- Retiro de las placas de circulación y remisión del vehículo al depósito más cercano.

- Ser acreedor a una sanción consistente en 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

- No poder verificar.

En dónde se realiza el trámite

- Los interesado deben ingresar a https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/index.jsp?opcion=72 verificar que su auto no presente ninguna anomalía y capturar un correo electrónico.

- Captura el número de serie vehicular y la placa.

- Se habilitará una línea de captura para el pago del trámite.

- Realiza el pago y guarda el comprobante de pago.

- Agenda una cita para acudir por tus placas

Entrega a domicilio

Para solicitar la entrega a domicilio cumple con los siguiente pasos:

1. Ingresa al portal oficial del Gobierno del Estado de México: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/

2. Inicia el trámite y elige la opción “entrega a domicilio”.

3. Realiza el pago correspondiente en línea o en centros autorizados. Recibirás información vía SMS con los detalles del envío.

4. Consulta más sobre el servicio en: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/pages/entrega_domicilio/index.jsp

El servicio de entrega a domicilio tiene un costo fijo de 360.00 pesos, según el portal oficial del Gobierno del Estado de México.Recibirás información vía SMS con los detalles del envío.

¿Cómo se consulta el estatus de la entrega a domicilio?

- Ingresa a la plataforma de consulta de entrega: https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/pages/entrega_domicilio/index.jsp

- Verifica si el paquete con las placas fue programado para envío o si hay alguna incidencia.

- Llama al Centro de Atención Telefónica al 55 2789 5000, disponible de lunes a domingo, de 9:00 a 20:00 horas.

- Descarga la constancia del trámite para acreditar que el proceso está en curso; puede ser requerida en verificaciones.

¿Qué documentos necesito para recibir mis placas?

Al momento de la entrega, debes identificarte ante el repartidor con una identificación oficial vigente. Si hiciste cambio de placas, debes entregar las anteriores limpias y completas.

"Verifica que tus placas, engomado y/o tarjeta de circulación estén completos y que la información sea correcta", indica el instructivo oficial. También debes firmar el comprobante de entrega.

El repartidor tomará evidencia fotográfica de tu identificación y del comprobante. Posteriormente puedes descargar la constancia del trámite para efectos de verificación y archivo.