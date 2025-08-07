El Gobierno del Estado de México (Edomex) ya habilitó la Segunda Fase del SAID, por lo que madres, padres y tutores podrán realizar trámites como el cambio de escuelas particulares a públicas o entre planteles.
Edomex arranca Segunda Fase SAID 2025: ¿Qué necesito para el cambio de escuela?
📢 Atención madres, padres y tutores:— Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (@SeducEdoMex) August 6, 2025
🗓️ Mañana, 7 de agosto, comienza la Segunda Fase del #SAID2025.
A partir de las 9:00 horas, ingresa a https://t.co/yWZCeHHvwv para realizar:
✔️ Cambio de escuela particular a pública
✔️ Traslado entre escuelas públicas
En grados intermedios. pic.twitter.com/AuBGYI2FIz
El SAID es un sistema de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México para gestionar las inscripciones, reinscripciones, cambios de turnos, planteles y modalidad en los niveles de Educación Básica (preescolar, primaria), para asegurar que ningún niño o niña se quede sin el derecho de estudiar.
Estos trámites los realizan las madres y los padres de familia, o tutores, en internet en el portal oficial del Gobierno del Estado de México.
La Segunda Fase del SAID estará habilitada a partir de las 9:00 horas del jueves 7 al miércoles 27 de agosto de 2025 para realizar los siguientes trámites:
Traslado en grados intermedios en escuelas públicas: Del 7 al 13 de agosto de 2025. Se aplica para estudiantes que requieran un traslado de escuela pública, sea de otra pública o de una particular.
Cambio de escuela con preinscripción ordinaria: Del 14 al 20 de agosto de 2025. Cuando se haya realizado el trámite de preinscripción en el periodo ordinario del SAID, y cuente con un folio, pero se quiera un traslado de plantel.
Inscripciones sin folio: Del 21 al 27 de agosto de 2025. Este trámite está orientado para quienes no realizaron la preinscripción para el ingreso de primero, segundo y tercero de preescolar; primero de primaria; y primero de secundaria; en escuelas públicas del Estado de México.
También aplica para nuevos residentes de la entidad que quieran inscribirse a una escuela pública.
Los trámites estarán disponibles las 24 horas del día, durante el periodo señalado, y son totalmente gratuitos.
Para realizar alguno de los trámites, se deberá acceder al sitio official del Gobierno del Edomex https://edomex.gob.mx/ según las fechas señaladas por proceso, y dar clic al anuncio de la 2da Fase SAID, o ingresar directamente a https://preinscripcionessipce.edomex.gob.mx/preinscripciones/modificacion-escuela-alumno
Requisitos para el cambio de escuelas o inscripciones en el SAID
Las y los tutores que quieran cambiar a sus hijos de una escuela pública o incorporada (particular), así como los que realicen la inscripción, deberá contar con la siguiente información:
- CURP del aspirante.
- CCT y nombre de la escuela pública.
- Datos del tutor o tutora: Nombre completo, teléfono, correo electrónico y CURP.
Contacto para dudas o aclaraciones
Para resolver cualquier duda, la SECTI pone a disposición el Centro de Atención Telefónica del Gobierno del Estado de México (CATGEM) en el número 800 696 9696.
También se puede contactar a través del Departamento de Información y Sistemas a los números 722 214 7258, 722 167 0473 y 722 167 1366.
O a Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), al número 722 265 1200
También están disponibles los siguientes correos electrónicos:
Sistema Educativo Estatal:
said.preescolar@edugem.gob.mx
said.primaria@edugem.gob.mx
said.secundaria@edugem.gob.mx
Sistema Educativo Federalizado:
said.preescolar@dee.edu.mx
said.primaria@dee.edu.mx
said.secundaria@dee.edu.mx