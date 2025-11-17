Bedolla designa en Seguridad de Michoacán a cercano a Harfuch

Uruapan, casi en “quiebra técnica”
El gobernador reconoció que Uruapan enfrenta una situación “delicada” en sus finanzas, por lo que incluso se puede considerar que hay una quiebra técnica.
“Hay una cuestión delicada de las finanzas en Uruapan, prácticamente hay una quiebra técnica, pero también otros municipios tienen falta de liquidez, incluso varios municipios han solicitado respaldo mediante adelanto de participaciones federales, y otros están gestionando créditos a corto plazo”, explicó.
Hace algunos días el mandatario informó que integrantes de su gobierno estaban en contacto con la administración municipal para apoyarlo en la situación económica que enfrenta.
“Tiene dificultades fuertes el ayuntamiento de Uruapan financieras, también vamos a trabajar. Ya Luis Navarro, secretario de Finanzas, está trabajando con el tesorero del municipio”, indicó el pasado 10 de noviembre.
Tras el asesinato de Carlos Manzo, su esposa Grecia Quiroz fue designada como la alcaldesa de Uruapan. En una reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria federal le ofreció apoyo.
“También platicamos hacia adelante, ya va a ser la presidenta municipal de Uruapán. El día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del estado y acordamos seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapán en este marco general del Plan Michoacán por la paz y la justicia”, informó Sheinbaum el 5 de noviembre.