Bedolla designa en Seguridad de Michoacán a cercano a Harfuch

Este domingo 16 de noviembre, el gobernador anunció la designación de José Antonio Cruz Medina como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán en sustitución de Juan Carlos Oseguera.

“Su llegada representa un relevo estratégico que impulsa la consolidación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en plena coordinación con el Gobierno de México y con la estrategia de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, informó el gobernador en redes sociales.

Ramírez Bedolla explicó que al ser cercano a Omar García Harfuch habrá coordinación con el Gobierno de México.

“¿Qué nos aporta este tema? Que hay un ajuste de estrategia. Por su puesto que este ajuste es integral en la estrategia de seguridad y justicia del estado porque la experiencia que él tiene a nivel nacional en organismos como la Comisión Nacional Antisecuestros, que es de las mejores instancias de seguridad que tienen el país, como la experiencia que ha tenido en Michoacán positiva, más la buena relación que tiene.

“Tenemos un perfil de alto nivel y sobre todo, de plena coordinación con el gobierno de México con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabeza Omar García Harfuch con la Sedena, con la Marina y con las instancias federales”, indicó.