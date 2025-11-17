Publicidad

Estados

Con narcobloqueos, Michoacán estrena nuevo secretario de Seguridad

Con estos eventos se estrenó el nuevo secretario de Seguridad, a quien se le identifica como cercano al secretario de Seguridad Omar García Harfuch.
lun 17 noviembre 2025 05:38 PM
narcobloqueos michoacan.jpg
Según informó la dependencia, los “narcobloqueos” ocurridos este lunes fueron realizados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Foto: X Secretaría de Seguridad de Michoacán)

Presuntos integrantes del crimen organizado bloquearon este lunes siete tramos carreteros en el estado de Michoacán, en 12 municipios, a unas horas de que asumió José Antonio Cruz Medina como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

De acuerdo con las autoridades, estas acciones se derivaron del abatimiento de dos presuntos criminales, durante un operativo para detener a un "objetivo prioritario”.

Según informó la dependencia, los “narcobloqueos” ocurridos este lunes fueron realizados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes incendiaron una decena de vehículos para impedir el paso en diversas carreteras federales y estatales.

Las vías que fueron bloqueadas fueron Morelia-Quiroga a la altura de la localidad El Tigre; la vía Quiroga- Comanja, a la altura de Santa e de la Laguna; la autopista México-Guadalajara a la altura de Huaniqueo; la vía Zamora-La Piedad, a la altura de Las Fuentes, municipio de Ecuandureo.

Además la autopista Zamora-Ecuandureo, a la altura de El Sauz, municipio de Zamora; Jacona-Jiquilpan, cerca del Puerto de Lucas, Tangamandapio. Kilómetro 15 de la Quiroga-Pátzcuaro.

“La SSP de Michoacán trabaja en estos momentos para liberar las vialidades en distintos puntos de la entidad que se encuentran bloqueadas; al momento hay dos presuntos implicados en los hechos que fueron abatidos”, reportó la institución.

La dependencia informó que trabaja a través de las cámaras del C5 Michoacán para obtener datos que permitan dar con responsables de estos hechos.

Con estos eventos se estrenó el nuevo secretario de Seguridad, a quien se le identifica como cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.

El pasado 21 de octubre fue asesinado Bernardo Bravo, líder limonero que encabezaba la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, y presuntamente ultimado por el Cártel Michoacán Nueva Generación.

Bravo es el tercer líder limonero ultimado en un año y todos habían denunciado extorsiones y demandado ayuda del gobierno del estado.

El primero de noviembre fue ultimado el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien también pidió apoyo y denunció al crimen organizado.

Fue por este caso que el pasado 9 de noviembre la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el Plan Michoacán, y un primer balance está previsto para mañana.

