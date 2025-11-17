Con narcobloqueos, Michoacán estrena nuevo secretario de Seguridad

Según informó la dependencia, los “narcobloqueos” ocurridos este lunes fueron realizados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes incendiaron una decena de vehículos para impedir el paso en diversas carreteras federales y estatales.

Las vías que fueron bloqueadas fueron Morelia-Quiroga a la altura de la localidad El Tigre; la vía Quiroga- Comanja, a la altura de Santa e de la Laguna; la autopista México-Guadalajara a la altura de Huaniqueo; la vía Zamora-La Piedad, a la altura de Las Fuentes, municipio de Ecuandureo.

Además la autopista Zamora-Ecuandureo, a la altura de El Sauz, municipio de Zamora; Jacona-Jiquilpan, cerca del Puerto de Lucas, Tangamandapio. Kilómetro 15 de la Quiroga-Pátzcuaro.

“La SSP de Michoacán trabaja en estos momentos para liberar las vialidades en distintos puntos de la entidad que se encuentran bloqueadas; al momento hay dos presuntos implicados en los hechos que fueron abatidos”, reportó la institución.

La dependencia informó que trabaja a través de las cámaras del C5 Michoacán para obtener datos que permitan dar con responsables de estos hechos.

Informamos que, tras un operativo para detener a un objetivo prioritario, civiles armados bloquearon y quemaron vehículos en distintos puntos carreteros de La Piedad, Zamora y Pátzcuaro. pic.twitter.com/sQYi9PquAr — SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) November 17, 2025

Con estos eventos se estrenó el nuevo secretario de Seguridad, a quien se le identifica como cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch.