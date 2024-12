Lemus: “Seré uno de los gobernadores consentidos de la presidenta Sheinbaum”

El gobernador que desde hoy concretará para Movimiento Ciudadano un segundo mandato, busca empujar proyectos para atraer más inversiones de empresas tecnológicas, pero también apuesta al turismo para modernizar Puerto Vallarta y desarrollar la Costa Alegre de Jalisco que, exalta, tiene tres veces más litoral que la Riviera Maya. Crear un hub de emprendimiento de empresas, también está entre sus compromisos para el estado.

Y para lograrlo, este empresario tiene algo claro: debe coordinarse al máximo con la presidenta Claudia Sheinbaum, a tal grado que promete convertirse en uno de sus gobernadores “consentidos”.

“Yo no he tenido el gusto de trabajar cercanamente con la doctora Sheinbaum, pero he dicho que, una vez que nos conozcamos en nuestra forma de trabajar, pues nos vamos a convertir no solamente en un gran equipo, sino yo voy a acabar siendo uno de los gobernadores consentidos de la presidenta Sheinbaum porque mi lógica es de trabajo y de resultados, no es ni de pleitos, ni mucho menos de partidos”, expresa Lemus en entrevista con Expansión.

Pero a sus 55 años, el expresidente de la Coparmex en su entidad resalta su carácter ciudadano y sin militancia política; aclara que la coordinación no implica una sumisión y que en los temas que deba disentir o defender lo que se ha construido, lo hará, como sus sistemas de salud y educativo que, dice, deben estar “fuera de ideologías”.

“Hay que respetar la democracia e independientemente de las fuerzas políticas que nos postularon, lo que la gente quiere es que nos pongamos a trabajar, (...) yo vengo a ponerme a trabajar, a coordinarme con el gobierno federal en los temas estratégicos de mi estado, pero no voy a ser tampoco un gobernador sumiso”, resalta Lemus.