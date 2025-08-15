Un submarino chileno navega en Puerto Vallarta; Secretaría de Marina emite recomendaciones

Es un submarino de Chile

Explicó que se trata del submarino SS-20 Thomson de la Armada de Chile, el cual cuenta con autorización para permanecer en la zona del 15 al 18 de agosto de 2025.

La Capitanía de Puerto Regional detalló que la nave, con fines no comerciales, quedará fondeada en las coordenadas 20°39.224’N y 105°16.2’W, a 1.39 kilómetros al suroeste de la playa frente a Bay View Grand Condos.

Emiten recomendaciones en Puerto Vallarta

La llegada del submarino Thomson a Puerto Vallarta no solo despertó curiosidad, también trajo consigo una serie de recomendaciones de la autoridad marítima para evitar accidentes y mantener la seguridad en la bahía.

A los capitanes de embarcaciones de recreo y pesca deportiva se les pide navegar con respeto al área donde permanecerá fondeada la nave chilena.

Los dueños de jetskis, kayaks, tablas de paddle, lanchas que arrastran bananas inflables y servicios de paracaídas deberán abstenerse de operar cerca del submarino, con el objetivo de prevenir incidentes y proteger la vida humana en el mar.

La instrucción es clara: no acercarse ni, mucho menos, intentar abordar el buque bajo ninguna circunstancia. Además, se invita a seguir las indicaciones de la autoridad marítima y estar atentos a cualquier aviso que se difunda por radio VHF en los canales 13 y 16.

Autoridades confirman la presencia de un #Submarino en playas de #PuertoVallarta pic.twitter.com/kq56KCDu6D — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) August 15, 2025

Submarino tiene como destino EU

El lunes 21 de julio, el submarino SS-20 Thomson de la Armada de Chile zarpó desde la Base Naval Talcahuano rumbo a Estados Unidos para sumarse al ejercicio internacional DESI 2025.

Durante cinco meses, la nave operará desde San Diego junto a la Marina estadounidense en entrenamientos de guerra antisubmarina, operaciones combinadas, control del mar y rescate submarino, con el objetivo de reforzar la interoperabilidad entre ambas fuerzas.

La tripulación, compuesta por 45 marinos y liderada por el capitán de fragata Gonzalo Álvarez, completó un intenso alistamiento previo.

En resumen, la presencia del submarino chileno Thomson en Puerto Vallarta es parte de una escala autorizada rumbo a un ejercicio naval en Estados Unidos y no representa riesgo alguno.