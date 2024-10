Colaboración entre Gobierno y estados, clave para el desarrollo regional

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, enfatizó que es importante construir sinergia sin importar que los gobernantes no sean del mismo partido político. “Puedo no coincidir con la presidenta Sheinbaum, yo no voté por ella, pero quiero que le vaya bien, es mi presidenta y quiero que le vaya muy bien, y a partir de ahí empezar a trabajar con ella”, comentó.

No importa quién meta el gol, siempre y cuando gane México, Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro.

El panista expuso que las ventajas competitivas del estado son la logística, la juventud de su población y la preparación, mientras que sus tres grandes retos son la seguridad, la energía, y el acceso del agua.