Según los primeros reportes, el enfrentamiento se originó por la disputa de espacios para instalar puestos de venta antes del encuentro deportivo.

En la trifulca habrían participado comerciantes vinculados a las organizaciones Antorcha Campesina y la Unión Popular de Vendedores 28 de Octubre, grupos que desde hace años mantienen diferencias por el control de zonas de comercio en la capital poblana.

Testigos señalaron que la discusión escaló rápidamente a la violencia y se escucharon detonaciones de arma de fuego. Tras la confrontación, varias personas huyeron de la zona, mientras que en el lugar quedó una mujer sin vida y un hombre gravemente herido.

En inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, la Policía Estatal, SEMAR, Defensa, Guardia Nacional y SSC Puebla, mantienen presencia y labores de vigilancia para garantizar la tranquilidad de los asistentes al partido de fútbol que se llevará a cabo esta tarde.





Seguridad Puebla confirma saldo trágico

La Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó lo ocurrido y subrayó que el incidente no estuvo relacionado con la actividad deportiva. “El saldo al momento es de un masculino lesionado por proyectil de arma de fuego y una mujer sin vida”, precisó la dependencia en un comunicado.

La autoridad añadió que el dispositivo de seguridad alrededor del estadio fue reforzado y que continúan los patrullajes para ubicar a los responsables, quienes presuntamente escaparon en un vehículo.

La Fiscalía General del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los agresores.

Derivado de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc, la SSP informa lo siguiente:

Partido del Puebla no fue suspendido

Pese a lo ocurrido en las inmediaciones, el partido entre Puebla y Atlético de San Luis se llevó a cabo sin contratiempos dentro del Estadio Cuauhtémoc. El encuentro contó con la asistencia habitual de aficionados, quienes ingresaron al recinto bajo el resguardo de los dispositivos de seguridad implementados en coordinación con autoridades estatales, municipales y federales.

Hasta el momento, la Liga MX no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto al incidente violento ocurrido fuera del estadio. Se espera que en las próximas horas defina su postura sobre lo sucedido y la manera en que se dará seguimiento a la coordinación con las autoridades locales para futuros encuentros.